Hệ thống phòng không EMADS của MBDA đánh bại Akash

Một trong những ưu điểm là kiến trúc mở của hệ thống, cho phép tích hợp radar riêng của họ "khi tổ hợp này sẵn sàng". Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm quân sự Tecnologia & Defesa của Brazil.

Theo thông báo, ngoài việc trang bị hệ thống phòng không, mục tiêu của dự án Quân đội Brazil còn là xây dựng bản kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về thích ứng cơ sở hạ tầng, đào tạo người vận hành, hỗ trợ hậu cần tích hợp và các chương trình hiện đại hóa giữa vòng đời.

Một trong những ưu điểm của hệ thống được lựa chọn là kiến trúc mở của nó. Điều này cho phép tích hợp các radar từ nhiều nguồn khác nhau, giúp sử dụng được loại radar phù hợp nhất với nhu cầu của từng người dùng.

Điều này được chứng minh bằng ví dụ của Vương quốc Anh, quốc gia sử dụng hệ thống EMADS (gọi là Sky Sabre) với radar do Saab sản xuất, trong khi Không quân Ý sử dụng radar Kronos Land của Leonardo, và Lục quân sử dụng radar X-TAR 3D của Rheinmetall (Đức).

Bệ phóng hệ thống phòng không EMADS.

Theo đại diện Quân đội Brazil, điều này mang lại "sự tự tin" trong việc thực hiện giai đoạn thứ hai của quá trình mua sắm. Giai đoạn này bao gồm việc tích hợp hệ thống với các radar sản xuất trong nước "khi chúng sẵn sàng".

Tài liệu cũng lưu ý rằng một thỏa thuận cụ thể giữa chính phủ với chính phủ có thể cung cấp các điều khoản tài chính, điều khoản bảo trì, thay thế phụ tùng và đảm bảo hỗ trợ tốt hơn so với một hợp đồng thương mại thuần túy.

Điều này rất quan trọng đối với các hệ thống trọng yếu, chẳng hạn như tổ hợp phòng không, vì khả năng sẵn sàng chiến đấu phụ thuộc vào phụ tùng, bảo trì và nâng cấp.

Ngoài ra hệ thống phòng không EMADS trong phiên bản đề xuất cho Brazil sẽ sử dụng tên lửa CAMM-ER - loại dự kiến cũng được sử dụng trên các tàu khu trục Tamandaré mới của Hải quân Brazil. Điều này sẽ đảm bảo khả năng tương tác trong Lực lượng vũ trang và đơn giản hóa công tác hậu cần.

Hiện tại, Brazil có kế hoạch mua 4 radar Kronos và 6 bệ phóng, mỗi bệ phóng có 8 tên lửa, cũng như nhiều phương tiện hỗ trợ khác. Tất cả các hệ thống sẽ được tích hợp bằng giao thức Link-BR2 để tạo thành 3 khẩu đội - 1 khẩu đội chỉ huy và 2 khẩu đội chấp hành phóng.

Ban đầu, Brazil cân nhắc việc mua hệ thống phòng không Akash của Ấn Độ, nhưng vào tháng 7 năm 2025, nước này đã quyết định chính thức đình chỉ đàm phán với New Delhi.

Các chuyên gia tin rằng cuộc đàm phán với phía Ấn Độ đã rơi vào bế tắc do New Delhi chào bán một phiên bản cũ hơn của hệ thống tên lửa phòng không Akash, thay vì biến thể Akash-NG được phát triển với sự hợp tác của các công ty Israel.

Trước tình hình đó, Brazil đã bắt đầu đàm phán với Ý về việc mua hệ thống phòng không EMADS (Enhanced Modular Air Defence Solutions).