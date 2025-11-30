Hệ thống phòng không Bắc Cực Tor-M2DT độc nhất vô nhị lần đầu bị phá hủy

Cuộc tấn công được thực hiện bởi các đơn vị thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái, sử dụng UAV cảm tử để nhắm vào hệ thống phòng không được bố trí gần sân bay do Nga kiểm soát.

Tor-M2DT là một hiện tượng hiếm thấy ở chiến trường phía Nam. Được thiết kế để hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt của Bắc Cực, hệ thống này được lắp trên xe bọc thép bánh xích hai khớp nối DT-30PM-T1 và được thiết kế để bảo vệ các đơn vị và cơ sở hạ tầng của Nga ở vùng Cực Bắc.

Mặc dù có vai trò đặc biệt, Nga đã triển khai ngày càng nhiều thiết bị này đến Crimea trong bối cảnh họ phải nỗ lực bù đắp tổn thất phòng không do các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine gây ra.

Nga hiện đang dựa vào các phiên bản cũ hơn, mang tính thử nghiệm, hướng đến xuất khẩu hoặc chuyên biệt cho khí hậu để bảo vệ các địa điểm quan trọng ở Crimea.

Việc triển khai Tor-M2DT trong môi trường ven biển ấm áp cho thấy sự thiếu hụt ngày càng tăng các hệ thống hiện đại sau nhiều tháng bị tấn công vào các vị trí radar, bệ phóng và sở chỉ huy.

Hệ thống phòng không Tor-M2DT được cải tiến để hoạt động ở Bắc Cực trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Giới phân tích quốc phòng lưu ý rằng Nga chỉ có khoảng 10 hệ thống Tor-M2DT, theo nhóm giám sát nguồn mở Oryx, hệ thống bị phá hủy gần Belbek là tổn thất thứ 3 được xác nhận trực quan của biến thể Bắc Cực này kể từ khi chiến tranh bắt đầu, trong khi 2 tổn thất trước đó xảy ra vào năm 2023.

Các nguồn tin quân sự Ukraine cho biết hệ thống bị phá hủy được sử dụng để tăng cường phạm vi phòng thủ xung quanh Belbek, một địa điểm có máy bay chiến đấu, thiết bị phòng không và cơ sở hạ tầng chỉ huy của Nga.

Sự xuất hiện của Tor-M2DT tại Crimea cho thấy áp lực ngày càng lớn lên mạng lưới phòng không của Nga. Moskva đã nỗ lực củng cố các căn cứ trọng điểm bằng bất kỳ hệ thống nào có sẵn, bao gồm cả những loại chưa từng được thiết kế để hoạt động trong điều kiện khí hậu hoặc địa hình của khu vực.

Các nhà phân tích cho rằng việc tái triển khai này cho thấy sự sụt giảm kho dự trữ các hệ thống tiêu chuẩn như Tor-M2 và Pantsir-S1.

Ukraine tiếp tục mở rộng hoạt động máy bay không người lái tầm xa trên khắp Crimea, tấn công các trạm radar, máy bay, kho nhiên liệu và cơ sở hạ tầng tên lửa.

Những cuộc tấn công này nhằm mục đích làm suy yếu khả năng vận hành máy bay và duy trì quyền kiểm soát không phận Biển Đen của Nga. Việc phá hủy những hệ thống độc đáo hoặc sản xuất hạn chế làm gia tăng áp lực lên hậu cần và làm phức tạp thêm nỗ lực duy trì mật độ phòng không.

Moskva vẫn chưa công khai bình luận về tổn thất gần Belbek, mặc dù có bằng chứng video lan truyền trên các nền tảng của Ukraine và báo cáo từ người dân địa phương.