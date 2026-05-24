MDACS được vận chuyển bằng máy bay.

BAE Systems (có trụ sở chính tại Anh) vừa công bố một hệ thống pháo tối tân được thiết kế đặc biệt để đối phó các mục tiêu trên không, thay vì chỉ tập trung vào tác chiến mặt đất như truyền thống.

Hệ thống mang tên Multi-Domain Artillery Cannon System (MDACS) sử dụng hypervelocity projectiles (HVP) có khả năng đạt tốc độ trên Mach 3, tiêu diệt mục tiêu bằng lực va chạm động năng thay vì đầu đạn nổ.

Binh sĩ vận hành một hệ thống pháo.

Theo BAE, loại đạn này có thiết kế khí động học giảm lực cản, kết hợp với hệ thống dẫn đường điện tử, giúp tăng hiệu quả tác chiến và tiết kiệm chi phí.

Một hình ảnh được công bố cho thấy MDACS đặt trên bệ pháo bánh lốp có thể vận chuyển bằng máy bay vận tải, cho phép triển khai nhanh tới các đơn vị Lục quân Mỹ ở khu vực khó tiếp cận. Thiết kế này khác biệt với pháo tự hành truyền thống vốn dựa trên tháp pháo bọc giáp và khoang chiến đấu kín.

Theo yêu cầu ban đầu của Lục quân Mỹ, nguyên mẫu MDACS phải mang tối thiểu 144 HVP, có khả năng chống lại tên lửa hành trình, máy bay cánh cố định, trực thăng và các hệ thống drone tiên tiến. Ngoài ra, hệ thống còn phải bảo vệ các cơ sở cố định và bán cố định trong môi trường tác chiến tích hợp với các khí tài phòng không khác.

Một hệ thống pháo trong vị trí sẵn sàng khai hỏa.

HVP có thể được bắn từ railgun điện từ với tầm vượt quá 185km, hoặc từ pháo hải quân Mk 45 với tầm khoảng 93km. BAE Systems khẳng định loại đạn này sẽ nâng cao sức sát thương và hiệu suất cho các hệ thống pháo hiện tại và tương lai, đồng thời giảm chi phí phát triển, sản xuất và sở hữu.

Chương trình MDACS được trao cho BAE Systems từ tháng 1/2025, với kế hoạch trình diễn vào năm 2028. Công ty gọi đây là “tương lai của pháo binh thích ứng và không thể ngăn cản”.