Hệ thống Patriot của Israel đã hoạt động ở Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tiết lộ thông tin trên, được biết hệ thống Patriot này đã ngừng hoạt động trong Quân đội Israel vào năm nay và sau một thời gian đàm phán kéo dài, chúng đã được giao cho Ukraine, theo một số báo cáo, trước đó hệ thống đã được sửa chữa tại Hoa Kỳ.

Ông Zelensky cũng cho biết việc chuyển giao thêm 2 hệ thống phòng không Patriot dự kiến ​​diễn ra vào mùa thu năm nay, nhưng không nêu rõ chi tiết và nguồn gốc của các tổ hợp này.

Nhiều khả năng, chúng ta đang nói về 2 khẩu đội do chính phủ Đức hứa hẹn, các thành phần đầu tiên trong số đó đã bắt đầu đến lãnh thổ Ukraine vào đầu tháng 9.

"Ngoài việc cung cấp vũ khí và đạn dược liên tục, Berlin hiện đang viện trợ thêm 2 hệ thống Patriot hoàn chỉnh cho Ukraine. Các bệ phóng đầu tiên đã được chuyển giao", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết.

Ukraine đang nhận được thêm nhiều hệ thống phòng không Patriot.

Ở giai đoạn thứ hai, việc giao các thành phần còn lại dự kiến ​​diễn ra trong vòng 2 đến 3 tháng tới, phù hợp với lời phát biểu của Tổng thống Zelensky.

Ông Pistorius giải thích rằng hệ thống Patriot sẽ được bảo trì theo lịch trình tại Đức, nhưng chúng sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng và đưa đến Ukraine để sử dụng ngay lập tức.

Việc cung cấp các hệ thống này đã được phối hợp với Hoa Kỳ, và để "đền bù", Đức sẽ là quốc gia đầu tiên nhận được các tổ hợp Patriot phiên bản mới nhất. Chúng sẽ được chuyển giao nhanh chóng với chi phí do chính phủ Đức chi trả.

Cơ chế nói trên là kết quả của các cuộc đàm phán trước đây giữa chính phủ Liên bang Đức và chính quyền Hoa Kỳ.

Như vậy, Đức đang cung cấp cho Ukraine tổ hợp Patriot thứ 4 và thứ 5 kể từ khi nổ ra chiến sự và đang dẫn đầu trong số các nhà tài trợ vũ khí này, thậm chí vượt qua cả quốc gia sản xuất là Hoa Kỳ.

Cho đến thời điểm hiện tại, Ukraine đã nhận được 9 hệ thống Patriot dưới hình thức viện trợ quân sự - tổ hợp nói trên từ Israel, 3 từ Hoa Kỳ, 3 từ Đức, 1 từ Romania và 1 từ Hà Lan.