Hệ thống Iron Dome của Israel bị gọi là 'Mái vòm gỉ sét'

Sao Đỏ |

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) của Israel đang bị chỉ trích vì không đánh chặn được toàn bộ vũ khí Iran phóng sang nước này.

Hệ thống Iron Dome của Israel bị chỉ trích: Mái vòm gỉ sét hay công nghệ lỗi thời? - Ảnh 1.

Ông Kim Schmitz (hay còn gọi là Kim Dotcom), người sáng lập các dịch vụ chia sẻ tập tin Megaupload và Mega, đã chỉ trích hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel trong một bài đăng trên trang mạng xã hội X của mình.

Hệ thống Iron Dome của Israel bị chỉ trích: Mái vòm gỉ sét hay công nghệ lỗi thời? - Ảnh 2.

Theo doanh nhân này, hệ thống phòng không của Israel giờ đây có thể được gọi là "Mái vòm gỉ sét". Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công trả đũa của Iran, mà theo quan điểm của Dotcom, đã phơi bày rõ ràng điểm yếu của Vòm sắt.

Hệ thống Iron Dome của Israel bị chỉ trích: Mái vòm gỉ sét hay công nghệ lỗi thời? - Ảnh 3.

Ý kiến của doanh nhân nói trên đã được nhiều người dùng mạng xã hội đồng tình trong phần bình luận. Một số người đưa ra những mô tả riêng về hệ thống phòng không của Israel, gọi nó là "vô hình", "lỗi thời" hoặc "mỏng manh như giấy".

Hệ thống Iron Dome của Israel bị chỉ trích: Mái vòm gỉ sét hay công nghệ lỗi thời? - Ảnh 4.

Những người khác đề xuất so sánh nó không phải với một mái vòm, mà với một chiếc ô hoặc một cái rổ lọc, khi vẫn đề lọt một số lượng nhất định tên lửa và máy bay không người lái do Iran phóng đi.

Hệ thống Iron Dome của Israel bị chỉ trích: Mái vòm gỉ sét hay công nghệ lỗi thời? - Ảnh 5.

Mặc dù vậy, cần lưu ý nếu không có Iron Dome, lãnh thổ Israel chắc chắn đã chịu thiệt hại nặng nề hơn nhiều, ngoài ra hệ thống này có cơ chế đặc biệt đó là sẽ bỏ qua những tên lửa mà tính toán cho thấy rơi vào vị trí không gây thiệt hại.

Hệ thống Iron Dome của Israel bị chỉ trích: Mái vòm gỉ sét hay công nghệ lỗi thời? - Ảnh 6.

Iran đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hàng loạt mục tiêu quân sự của Mỹ ở Trung Đông và lãnh thổ Israel để trả đũa hành động chung được Washington và Tel Aviv tiến hành.

Hệ thống Iron Dome của Israel bị chỉ trích: Mái vòm gỉ sét hay công nghệ lỗi thời? - Ảnh 7.

Ngày 28/2, Mỹ cùng Israel đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại Iran. Hai quốc gia cho rằng việc phát động chiến dịch này là do "một cuộc tấn công phủ đầu và những lời đe dọa từ Tehran" liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Hệ thống Iron Dome của Israel bị chỉ trích: Mái vòm gỉ sét hay công nghệ lỗi thời? - Ảnh 8.

Nhiều thành phố trong Cộng hòa Hồi giáo đã bị tấn công, bao gồm cả thủ đô. Một trận oanh kích đã nhắm vào dinh thự của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei - người đã thiệt mạng và lập tức gây ra làn sóng trả đũa bằng tên lửa từ phía Iran.

Tấn công vào thứ này còn gây "hậu quả khủng khiếp" hơn cả tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz
Israel

Vòm Sắt

Iron Dome

