Hệ thống Internet ‘trên trời’ của Elon Musk nhanh đến cỡ nào: Tốc độ thử nghiệm thực tế cho ra kết quả bất ngờ

Starlink là kế hoạch đầy tham vọng của SpaceX nhằm mang tới khả năng cung cấp Internet tốc độ cao tới mọi nơi trên thế giới, thông qua hệ thống gồm hàng chục nghìn vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo thấp. Trong bối cảnh SpaceX vẫn đang tiếp tục phóng vệ tinh Starlink lên quỹ đạo theo như kế hoạch, nhiều người đã đặt ra câu hỏi: Liệu dịch vụ Internet vệ tinh này có thực sự nhanh như lời Elon Musk quảng cáo?

Để trả lời câu hỏi này, một số người dùng Reddit đang tham gia giai đoạn tiền beta của Starlink đã thử kiểm nghiệm tốc độ thực tế của dịch vụ Internet này bằng các công cụ như SpeedTest.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, Starlink có thể đạt tốc độ download trung bình khoảng 42.8 Mbps. Trong khi đi đó, tốc độ upload dao động từ 4.5 Mbps đến 17.7 Mbps. Phần lớn những thử nghiệm này được thực hiện tại Los Angeles, California, trong khi một số khác ở thành phố Seattle, Washington. Bên cạnh đó, các bài thử nghiệm bằng Speed Test cũng cho thấy độ trễ mạng của Starlink dao động từ 20ms cho đến 94ms giây.

Tổng hợp kết quả đo tốc độ download / upload của Starlink.

Có thể thấy, tốc độ Internet thực tế của Starlink vẫn kém xa so với mục tiêu của SpaceX là cung cấp tốc độ truy cập Internet đạt 1Gbps. Tuy nhiên, nhiều người dùng trên Reddit vẫn khẳng định, bản thân tốc độ download đạt 15 Mbps của Starlink vẫn nhanh hơn đáng kể so với tốc độ gói Internet họ đang sử dụng. Ở Mỹ, hạ tầng Intertnet tại các khu vực nông thôn thường kém xa so với các thành phố lớn, do đặc điểm về mặt địa lý. Tốc độ truy cập Internet trung bình ở khu vực này chỉ đạt 7 Mbps hoặc thấp hơn nhiều.

Cũng cần lưu ý rằng, mạng vệ tinh của Starlink vẫn đang được xây dựng, vì vậy tốc độ và độ trễ có thể sẽ được cải thiện theo thời gian.

SpaceX dự kiến sẽ phóng lên quỹ đạo 12 nghìn vệ tinh Starlink

Đến thời điểm hiện tại, SpaceX đã phóng hơn 600 vệ tinh, vốn được thiết kế hoạt động ở quỹ đạo tầm thấp ở độ cao 550km. Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ là một phần nhỏ trong tổng số 12000 chùm vệ tinh Starlink dự kiến được SpaceX phóng lên không gian thời gian tới. SpaceX dự kiến sẽ đầu tư 10 tỷ USD cho dự án này. Tuy nhiên, nếu Starlink thành công, thị trường Internet vệ tinh có thể đạt trị giá 1.000 tỷ USD

Hiện tại, SpaceX đang bắt đầu tiến hành giai đoạn thử nghiệm tiền beta dịch vụ Starlink từ mùa hè năm nay. CEO Elon Musk khẳng định, Starlink sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại miền bắc nước Mỹ và miền nam Canada cuối năm nay và sẽ nhanh chóng mở rộng ra khắp thế giới vào năm 2021.

Đáng chú ý, Starlink hiện cũng đã rục rịch mời người dùng tham gia dịch vụ beta của Starlink, vốn dự kiến sẽ được triển khai thời gian tới. Hiện tại, vẫn chưa rõ người dùng phải bỏ ra bao nhiêu tiền để được sử dụng dịch vụ.

Tham khảo PCMag