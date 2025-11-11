Hệ thống chặn drone Arkhangel hé lộ khả năng truy diệt tốc độ cao

Hệ thống được giới thiệu là đáp trả các mối đe doạ từ drone của Ukraine

Một hệ thống chặn drone mới mang tên Arkhangel đang được thử nghiệm tại tỉnh biên giới Kursk của Nga, theo tuyên bố từ người đứng đầu sáng kiến tình nguyện liên quan đến dự án.

Ông Mikhail Filippov cho biết hệ thống này được giới thiệu như một phản ứng đối với drone Ukraine hoạt động dọc tuyến tiền tuyến cũng như sâu vào khu vực hậu phương bên trong lãnh thổ Nga.

Ông Mikhail Filippov, người lãnh đạo sáng kiến toàn quốc mang tên “Arkhangel” — vốn bắt đầu như một mạng lưới các trường huấn luyện phi công drone — cho biết nhà chế tạo quốc phòng Kalashnikov đã bắt đầu sản xuất phiên bản tác chiến của khung máy bay không người lái do nhóm phát triển.

Ông nói rằng các tổ lái chặn mới hình thành cùng các đội radar di động hiện đã được triển khai tới khu vực Kursk để tiến hành thử nghiệm vận hành.

Thiết kế, thông số và ý đồ tác chiến

Theo ông Filippov, khung máy bay Arkhangel được thiết kế hoạt động như một máy chặn, hỗ trợ và mở rộng mạng lưới phòng không của Nga.

Ông khẳng định chiếc drone này không có đối thủ rộng rãi về sự kết hợp giữa tốc độ và tầm hoạt động, và được tạo ra nhằm tăng cường các biện pháp phòng thủ hiện có chứ không thay thế chúng.

Ông mô tả bối cảnh mối đe doạ như Nga nhìn nhận: lực lượng Ukraine sử dụng drone trinh sát để dò tìm các khoảng trống trong hệ thống phòng không Nga. Sau các chuyến bay trinh sát đó, drone tấn công sẽ theo sau nhằm tấn công cơ sở hạ tầng, các điểm hậu cần hoặc vị trí quân sự.

Ông Filippov nêu quan điểm rằng drone trinh sát của Ukraine có giá rẻ so với vũ khí thường được sử dụng để bắn hạ chúng, dẫn tới mất cân bằng kinh tế trong việc chống drone.

Ông Filippov cho biết drone trinh sát Ukraine thường có giá trị tương đương vài nghìn USD, trong khi các lực lượng Nga thường phải sử dụng tên lửa đắt tiền hoặc chờ bắn ở cự ly rất gần bằng súng máy.

Ông lập luận rằng phương thức này không bền vững. Do đó, theo ông, máy chặn Arkhangel được thiết kế để khắc phục mất cân bằng kinh tế đó bằng cách chặn các drone trước khi chúng tới gần các mục tiêu có giá trị.

Về thông số kỹ thuật, ông Filippov nói Arkhangel có thể bay với tốc độ khoảng 360 km/giờ và hoạt động ở tầm lên tới 50 km. Ông lưu ý drone trinh sát của Ukraine thường bay với tốc độ khoảng một nửa con số đó. Khả năng thu hẹp khoảng cách nhanh chóng là yếu tố trung tâm trong thiết kế.

Ông cũng cho biết các đội di động được trang bị radar có thể theo dõi drone tới, dẫn đường cho máy chặn truy đuổi vào các khu vực trống, xa cơ sở hạ tầng và khu dân cư, nơi chúng có thể bị tiêu diệt mà không gây thêm rủi ro.

Ông Filippov nhấn mạnh rằng khái niệm này nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công nguy hiểm hơn về sau. Theo ông, việc ngăn chặn sớm các drone trinh sát có thể ngăn chặn các nhiệm vụ tấn công tiếp theo.

Ông còn đóng khung vấn đề theo khía cạnh kinh tế, cho rằng việc dùng các tên lửa chi phí cao để đối phó các drone giá rẻ là lãng phí tài nguyên và không thể tiếp diễn mãi.

Ông cho rằng cả hai bên trong cuộc xung đột đều đi tới cùng kết luận — và kết quả sẽ phụ thuộc vào bên nào có thể triển khai công nghệ chống drone mới nhanh hơn và nhiều hơn.

Bối cảnh rộng hơn: xu hướng chiến tranh thay đổi vì drone

Sự phát triển máy chặn Arkhangel phản ánh một chuyển dịch rộng hơn trong chiến tranh do sự phổ biến drone. Cả Ukraine lẫn Nga hiện sử dụng drone cho nhiệm vụ trinh sát, dẫn bắn và tấn công trực tiếp.

Chiến trường ngày càng bị định hình bởi khả năng phát hiện, truy đuổi và làm gián đoạn drone trước khi chúng có thể báo vị trí hoặc mang chất nổ tới.