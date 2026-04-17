"Hệ thống bắn tỉa Dvoynik có thể được sử dụng cả ở dạng cố định và trên các nền tảng di động (như robot Kurier), thể hiện độ chính xác bắn vượt trội.

Để phục vụ mục đích này, Dvoynik được trang bị cơ cấu nạp đạn và cò điện, đảm bảo việc nạp đạn lại sau khi viên đạn rời khỏi nòng súng, và tốc độ bắn được điều khiển bởi người vận hành", Công ty Lobaev Arms giải thích.

Cũng cần nhấn mạnh hệ thống này được cung cấp với nhiều cỡ nòng khác nhau: 5.56×45 mm, 7.62×51 mm, 6.5 Creedmoor và 6.5×47 Lapua.

"Một loại đạn siêu thanh với vận tốc ban đầu 1.530m/s đã được phát triển đặc biệt cho hệ thống này, nhất là biến thể chống máy bay không người lái. Tổ hợp trên cũng đã vượt qua các bài kiểm tra rất thành công", nhà phát triển nhấn mạnh.

Hệ thống bắn tỉa Dvoynik có thể tích hợp vào nhiều nền tảng khác nhau.

Các kỹ sư của Lobaev Arms khẳng định việc lắp ráp và tháo rời module ngắm bắn dễ dàng hơn so với súng trường tấn công Kalashnikov, vì bộ phận này có thể được thay đổi chỉ bằng một nút bấm.

Nhà phát triển coi hệ thống này là một bước đột phá trong lĩnh vực bắn tỉa, tạo tiền đề cho sự phát triển của chuyên ngành quân sự nói trên trong nhiều thập kỷ tới. Họ nhấn mạnh việc sản xuất hàng loạt "Dvoynik" đã bắt đầu.

Mặc dù vậy, sẽ cần thêm thời gian để hệ thống bắn tỉa tích hợp trí tuệ nhân tạo của Nga chứng minh hiệu quả trên chiến trường, cho thấy nó thực sự tin cậy thay vì là sản phẩm quảng cáo.