Hệ sinh thái thể thao thuần Việt "xuất khẩu" sang thị trường tỷ dân

Ngày 22/9/2026 tại Bắc Kinh, D-Joy thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Beijing BSU Education Technology Development Co., Ltd., trực thuộc Đại học Thể thao Bắc Kinh (BSU).

Thỏa thuận mở ra cơ hội hợp tác về đào tạo, vận hành giải đấu và ứng dụng công nghệ thể thao tại Trung Quốc và khu vực Châu Á, đồng thời đánh dấu một bước tiến quan trọng của ngành kinh tế thể thao Việt Nam.

Xuất khẩu thể thao - B ước đi tiên phong và sáng tạo

Trong bức tranh thể thao khu vực vài năm trở lại đây, Việt Nam nổi lên như một trong những "trái tim" phát triển bùng nổ và năng động của bộ môn Pickleball tại Châu Á. Theo báo cáo mới đây, ước tính Việt Nam hiện có 16 triệu người chơi Pickleball thường xuyên dù chỉ du nhập vào Việt Nam chưa lâu.

Được sáng lập bởi những người trẻ đam mê thể thao và mong muốn chuyên nghiệp hóa Pickleball tại Việt Nam, D-Joy định hướng phát triển đồng bộ các năng lực về hạ tầng, đào tạo, tổ chức giải đấu và công nghệ vận hành. Nền tảng đó tạo cho doanh nghiệp thể thao thuần Việt này sự tự tin theo đuổi một hướng đi mới: Đ ưa mô hình vận hành do người Việt phát triển ra thị trường quốc tế.

Thay vì chỉ tiếp nhận các mô hình từ bên ngoài, D-Joy chủ động đưa sang thị trường Trung Quốc một giải pháp vận hành thể thao đồng bộ, bài bản và hiện đại. Hợp tác này vì thế không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn thể hiện năng lực tổ chức, tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng đưa tri thức do người Việt phát triển ra thị trường quốc tế.

Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh - Tầm vóc "Thánh địa Olympic" của thể thao toàn cầu

Sự kiện hợp tác càng thêm ý nghĩa khi đối tác đồng hành cùng D-Joy chính là Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh (BSU) - định chế giáo dục thể thao danh giá bậc nhất Châu Á và thế giới. Được thành lập từ năm 1953, với bề dày tuổi đời hơn 73 năm, BSU là một trong những trường đại học thể thao trọng điểm của đất nước tỷ dân, BSU nổi tiếng toàn cầu khi đào tạo nên hàng trăm nhà vô địch Olympic và thế giới . Với khuôn viên rộng 80 hecta, BSU đã cung cấp hơn 130.000 chuyên gia, HLV và VĐV cho nền thể thao thế giới, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với 164 đại học và 20 tổ chức thể thao quốc tế tại hơn 50 quốc gia thông qua sự kiểm đ ị nh nghiêm ngặt và xét duyệt kỹ lưỡng quy mô trước khi hợp tác.

Champion Road (Đại lộ danh vọng) tại BSU là khu vực trưng bày dấu chân, tên tuổi và vinh quang của các vận động viên, nhà vô địch Olympic và thế giới từng học tập hoặc giảng dạy tại trường.

Sự lựa chọn chiến lược

Một định chế thể thao có bề dày lịch sử và tiêu chuẩn khắt khe như Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh lựa chọn D-Joy làm đối tác chính là sự khẳng định uy tín, năng lực và tầm vóc toàn cầu mà thương hiệu thuần Việt này đã xây dựng.

Lễ ký kết mở ra cơ hội để D-Joy tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một hệ sinh thái thể thao Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngay từ khi mới thành lập, D-Joy đã định hướng phát triển theo một triết lý phát triển khác biệt: không làm phong trào ngắn hạn mà tập trung xây dựng nền tảng bài bản. Chia sẻ về sự kiện ký kết, ông Đặng Quang Anh - Chủ tịch D-Joy, cho biết D-Joy sẽ phối hợp với Beijing BSU Education Technology Development Co., Ltd, công ty con của Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh (BSU), triển khai các hạng mục hợp tác trong thời gian tới. "Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình đưa mô hình thể thao do người Việt phát triển tiếp cận thị trường quốc tế. Việc triển khai đồng bộ hệ sinh thái D-Joy tại Trung Quốc không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho Pickleball, mà còn là nền tảng để chúng tôi tiếp tục mở rộng kết nối với nhiều đối tác thể thao tại khu vực và thế giới trong thời gian tới", ông Đặng Quang Anh chia sẻ.

D-Joy đánh dấu cột mốc bứt phá và cam kết khẳng định năng lực trên chặng đường dài

Để trở thành mảnh ghép chiến lược cùng BSU, D-Joy đã chứng minh năng lực thực tế bằng một hệ sinh thái Pickleball quy mô và toàn diện hàng đầu khu vực .

Hạ tầng thi đấu quy mô hàng đầu Châu Á: D-Joy sở hữu hệ thống gần 90 sân thi đấu chuẩn quốc tế, phân bổ tại các vị trí đắc địa thuộc TP.HCM và khu vực lân cận. Đây được định vị là trung tâm rèn luyện, đào tạo chuyên sâu cho mọi đối tượng, từ những người mới tập chơi (Newbie), phong trào, cho đến các vận động viên (VĐV) thi đấu chuyên nghiệp (Pro). Tất cả các sân trong hệ thống đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của thi đấu quốc tế: Mặt sân 4 lớp cao cấp sử dụng công nghệ sơn Asphalt, đảm bảo độ nảy ổn định và chống trơn trượt tối đa; Khoảng cách biên và vùng an toàn (khoảng lùi) siêu rộng, được tính toán chuẩn xác theo thông số quốc tế, mang lại trải nghiệm thi đấu đỉnh cao và an toàn cho VĐV.

Hệ thống giải đấu đỉnh cao chuẩn "Grand Slam": Vận hành hàng trăm giải đấu mỗi năm, nổi bật là chuỗi D-Joy Pickleball Tour và D-Joy Junior World Championship - giải đấu trẻ quy mô hàng đầu châu lục .

Tiên phong công nghệ và đối tác toàn cầu: D-Joy là đơn vị đồng bộ công nghệ AI phân tích chỉ số và hệ thống VAR Digital chuyên dụng vào điều hành trận đấu. D-Joy cũng khẳng định uy tín quốc tế khi là đại diện Việt Nam đồng sáng lập Liên minh Pickleball Toàn cầu (GPA), kết nối đưa DUPR (hệ thống xếp hạng thế giới) đặt văn phòng đại diện Châu Á tại Việt Nam và bắt tay cùng Stupa Sports ứng dụng công nghệ dữ liệu truyền hình 3D.

Cơ sở hạ tầng được D-Joy đầu tư đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức thi đấu chuyên nghiệp.

Những năng lực về hạ tầng, tổ chức giải đấu và ứng dụng công nghệ là nền tảng để D-Joy trở thành đối tác chiến lược của Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh trong bộ môn Pickleball. Cột mốc này mở ra cơ hội để D-Joy tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một hệ sinh thái thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Bằng kinh nghiệm vận hành thực chiến và tư duy quản trị hiện đại, D-Joy sẵn sàng cùng BSU đón đầu làn sóng bùng nổ của Pickleball tại thị trường Trung Quốc và Châu Á, đồng thời kiến tạo bệ phóng vững chắc đưa các tài năng thể thao trẻ vươn tới những đấu trường đỉnh cao như SEA Games, ASIAD và Olympic.

Trước đó, tháng 12/2025, tại Kuala Lumpur (Malaysia), D-Joy và Rallyworld Malaysia đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ. Trong nước, D-Joy đã mở rộng hợp tác với một số trường đại học, đơn vị đào tạo và nhiều đối tác trong lĩnh vực thể thao, trong đó có Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM, Trường Đại học Hoa Sen, qua đó xây dựng nền tảng cho hoạt động đào tạo, tổ chức giải đấu và phát triển cộng đồng Pickleball.

D-Joy và Rallyworld Malaysia ký kết Biên bản ghi nhớ vào tháng 12/2025.

Từ các hợp tác đã thiết lập, D-Joy hướng đến kết nối với đối tác thể thao tại nhiều thị trường tiềm năng, từng bước nhân rộng mô hình đào tạo, tổ chức giải đấu và vận hành công nghệ do người Việt phát triển. Định hướng này kế thừa kinh nghiệm hợp tác trong nước và khu vực, đồng thời tạo nền tảng cho sự hiện diện lâu dài của D-Joy trên bản đồ thể thao quốc tế.