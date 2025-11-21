Hệ sinh thái mùi hương “Nhã”: Vietnam Airlines tạo dấu ấn thương hiệu khác biệt trên hành trình đạt chuẩn 5 sao

Điều này đánh dấu bước triển khai thực tế đầy đủ trên toàn bộ hành trình trải nghiệm dịch vụ của Hãng, từ Check-in lounge, phòng khách bông sen tại sân bay đến các không gian trên chuyến bay.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố ra mắt mùi hương thương hiệu "Nhã", đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nâng tầm trải nghiệm khách hàng của Vietnam Airlines

Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược nâng cấp trải nghiệm khách hàng và hoàn thiện tiêu chuẩn hãng hàng không 5 sao mà Vietnam Airlines hướng tới vào năm 2030.

Hệ sinh thái mùi hương thương hiệu của Vietnam Airlines được xây dựng như một lớp nhận diện cảm xúc mới, hiện diện đồng bộ tại nhiều điểm chạm dịch vụ. Từ sen, trà, cốm đến các loại trái cây đặc trưng, những tổ hợp hương mang trọn tinh thần Việt được thiết kế để tạo nên dấu ấn riêng biệt cho hành khách, thay vì chỉ là một chi tiết tạo hương trong suốt hành trình bay.



Hơn cả một mùi hương, "Nhã" (LotuScent) là hơi thở của văn hóa Việt được nâng lên cùng đôi cánh Vietnam Airlines

Quá trình hình thành mùi hương độc bản này kéo dài nhiều tháng với sự tham gia của nghệ sĩ Rei Nguyễn. Lấy cảm hứng từ hoa sen, biểu tượng của Vietnam Airlines, từng lớp hương được chắt lọc từ sen Tam Cốc, trà Thái Nguyên, cốm làng Vòng, bưởi Thanh Trà, bưởi Đoan Hùng và quýt Lai Vung. Việc kết hợp các nguyên liệu này được nghiên cứu kỹ lưỡng để giữ trọn chất Việt, đồng thời phù hợp với những yêu cầu khắt khe của môi trường hàng không.

Để phù hợp với từng không gian phục vụ, các phiên bản của "Nhã" được tinh chỉnh khác nhau. Tại Check-in Lounge và phòng khách Bông Sen, lớp hương sen hòa trà đen tạo cảm giác thư giãn trước chuyến bay. Trên khoang bay, phiên bản đầy đủ hơn được sử dụng trong nghi thức chào đón và tạm biệt, mang đến sự dễ chịu và thân thiện. Trong khu vực vệ sinh, hương sen kết hợp quýt Việt Nam được điều chỉnh tươi sáng và thanh sạch hơn, thích ứng với diện tích nhỏ và điều kiện điều áp đặc thù.

Tổng giám đốc Lê Hồng Hà chia sẻ "Nhã" là một thành tố quan trọng trong phong cách phục vụ và là bước tiến thiết thực trên hành trình hướng tới hãng hàng không 5 sao quốc tế mang bản sắc Việt của Vietnam Airlines

Phát biểu tại sự kiện, Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà chia sẻ: "Chúng tôi không chọn mùi hương để làm đẹp khoang bay, mà để làm đẹp trải nghiệm và ký ức của hành khách. Hương thơm là con đường ngắn nhất chạm tới cảm xúc con người. Khi một làn hương có thể khiến hành khách nhớ về Vietnam Airlines, nhớ về sự thanh lịch và hiếu khách của người Việt, đó là lúc chúng tôi biết mình đang đi đúng hướng. ‘Nhã’ là một thành tố quan trọng trong phong cách phục vụ của Vietnam Airlines và là bước tiến thiết thực trên hành trình xây dựng hãng hàng không tiêu chuẩn 5 sao quốc tế mang bản sắc Việt Nam."

Trước khi được đưa vào sử dụng chính thức, các phiên bản hương thơm của "Nhã" đã trải qua quá trình thử nghiệm nhiều tháng trong buồng mô phỏng cabin nhằm đánh giá sự biến đổi trong điều kiện áp suất thấp, độ ẩm thấp và hệ thống lọc khí HEPA hoạt động liên tục. Các yếu tố này khiến cách khuếch tán hương trên máy bay khác biệt đáng kể so với môi trường mặt đất, đòi hỏi sự tinh chỉnh cẩn trọng để đảm bảo độ ổn định và sự dễ chịu cho hành khách.

Nghệ sĩ mùi hương Rei Nguyễn chia sẻ về hành trình kiến tạo "Nhã"

Từng nốt hương của "Nhã" kết tinh từ những nguyên liệu gần gũi, đậm bản sắc dân tộc: Sen Tam Cốc, Trà mạn Thái Nguyên, Cốm làng Vòng, Bưởi Thanh Trà, Bưởi Đoan Hùng và Quýt Lai Vung

Nghệ sĩ Rei Nguyễn cho biết thách thức lớn nhất là xử lý hương sen, nguyên liệu có hàm lượng tinh dầu thấp và nhạy cảm với nhiệt độ. Việc lựa chọn sen Tam Cốc, có sắc hương thanh và chiều sâu, là yếu tố quan trọng giúp mùi hương giữ được bản sắc Việt trong quá trình lan tỏa.

Workshop làm túi thơm thảo mộc tạo điểm nhấn thú vị tại sự kiện, thu hút các đại biểu và khách mời tham gia

Sự kiện giới thiệu "Nhã" diễn ra trong thời điểm Vietnam Airlines đang đồng loạt nâng cấp hệ sinh thái dịch vụ, từ khai trương khu vực Check-in Lounge tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đến ứng dụng sinh trắc học khi làm thủ tục, triển khai dịch vụ Internet trên máy bay và làm mới nhiều tiện ích trên khoang. Ra mắt mùi hương thương hiệu góp phần làm trọn vẹn hành trình của hành khách, tạo nên trải nghiệm liền mạch và mang đậm bản sắc Việt, đồng thời đưa Vietnam Airlines tiến gần hơn mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao quốc tế vào năm 2030.