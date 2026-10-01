Hề Mộng Dao được mẹ chồng tặng 22 vòng vàng long phụng nguyên khối

Sau khi thực hiện nghi thức kính trà mẹ chồng theo đám cưới truyền thống Trung Quốc, siêu mẫu Hề Mộng Dao được tặng 22 vòng vàng long phụng nguyên khối, giá ước tính hơn 10 tỷ đồng.

China Press đưa tin ngày 28/9, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao đã tổ chức tiệc cảm ơn đám cưới tại Macau (Trung Quốc), mời người thân, bạn bè không thể sang Pháp dự hôn lễ hồi tháng 6.

Trong dịp này, đôi vợ chồng nổi tiếng tổ chức bổ sung nghi thức kính trà cha mẹ theo truyền thống Trung Quốc. Quà đáp lễ của bà Lương An Kỳ - vợ tư cố ông trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sân - là 22 chiếc vòng tay long phụng bằng vàng nguyên khối.

Sau buổi lễ, Hề Mộng Dao chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội. Trong ảnh, 18 vòng vàng long phụng được kết thành vòng “siêu to khổng lồ” đeo trên cổ Hề Mộng Dao. Bốn chiếc còn lại đeo ở cổ tay. Theo ước tính dựa trên giá vàng thời điểm đó, tổng giá trị 22 chiếc vòng long phụng có thể lên tới gần 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 10,9 tỷ đồng).

Hà Du Quân và Hề Mộng Dao mặc trang phục cưới truyền thống Trung Quốc trong lễ kính trà cha mẹ. Ảnh: IG

Hề Mộng Dao còn mặc hỉ phục (váy cưới truyền thống Trung Quốc) may hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Theo Sina, bộ váy Hề Mộng Dao mặc có tên “Hòa hợp mãn đường”, thuộc dòng “Quái Hoàng” - cấp độ cao trong trang phục cưới truyền thống Trung Quốc.

Bộ lễ phục được thực hiện theo kỹ thuật thêu kim tuyến cổ truyền của cung đình thời Đường, với các đường chỉ vàng và bạc được thêu hoàn toàn bằng tay. Quá trình hoàn thiện được cho là kéo dài tới 3.600 giờ.

Không chỉ cô dâu, các thành viên trong gia đình cũng diện trang phục truyền thống. Hà Du Quân mặc lễ phục Trung Hoa màu đỏ thêu họa tiết chỉ vàng, hai con của họ mặc trang phục cưới màu đỏ. Bà Lương An Kỳ và cha mẹ Hề Mộng Dao cũng lựa chọn trang phục đồng bộ.

Nghi thức kính trà được tổ chức kín. Ở vị trí trung tâm của không gian buổi lễ là ảnh chân dung của ông Hà Hồng Sân. Hề Mộng Dao nắm tay cha mẹ tiến vào lễ đường, trong khi Hà Du Quân dẫn theo hai con chào đón. Hai bé mặc trang phục truyền thống màu đỏ và cùng cha mẹ thực hiện nghi lễ trước các bậc trưởng bối.

Một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất là bà Lương An Kỳ dành nhiều lời khen cho con dâu. Bà gọi Hề Mộng Dao là “Tiểu Minh hiền lành, xuất sắc” và cảm ơn cô đã sinh cho gia đình họ Hà “đủ nếp, đủ tẻ”.

Bà trao cho Hề Mộng Dao chuỗi ngọc trai trắng Australia cao cấp, món quà tình yêu mà ông Hà Hồng Sân tặng bà khi hai người còn bên nhau. Việc trao lại món trang sức quý được xem là cách thể hiện sự ghi nhận và chào đón con dâu vào gia đình.

Trên trang cá nhân, Hề Mộng Dao viết: “Món trang sức cao cấp mang dấu ấn thời gian từ mẹ”.

Cùng ngày, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân tổ chức tiệc cưới kiểu Tây hoành tráng tại khách sạn Grand Lisboa Palace Macau.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân trong tiệc cảm ơn đám cưới ở Macau.

Không gian tiệc được trang trí theo chủ đề “tranh sơn dầu mùa thu”, với hàng vạn bó hoa tạo thành khung cảnh như một khu vườn mùa thu. Buổi tiệc quy tụ hơn 500 khách mời gồm giới thượng lưu và nhiều nghệ sĩ đình đám Cbiz như Huỳnh Hiểu Minh, Trần Kiều Ân, Kim Sa, Viên Hoằng, Trương Hâm Nghệ, Cổ Cự Cơ và Uông Minh Thuyên…

Hề Mộng Dao diện chiếc váy cưới Dior cao cấp từng mặc tại Pháp hồi tháng 6. Lần này, cô bỏ khăn voan và thay bằng chiếc vòng cổ kim cương cỡ lớn, tạo điểm nhấn nổi bật trên nền váy satin. Truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) cho biết thiết kế trang sức tại Macau cầu kỳ hơn bộ trang sức cô sử dụng trong lễ cưới tại Pháp.

Tại Pháp, Hề Mộng Dao từng đeo bộ trang sức kim cương tổng trọng lượng hơn 100 carat, được truyền thông Hong Kong ước tính trị giá hơn 50 triệu đô la Hong Kong (165 tỷ đồng). Riêng chi phí tổ chức hôn lễ được một số báo Hong Kong đưa tin ở mức hơn 100 triệu đô la Hong Kong.