Hé mở năng lực liên danh làm dự án đô thị 99.000 tỷ đồng tại Hà Nội

Phối cảnh khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City.

Vừa qua, UBND TP Hà Nội và liên danh nhà đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine và Công ty cổ phần Thái Nam Land tổ chức lễ khởi công dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Phúc Thịnh. Dự án này là dự án chiến lược trong lộ trình tái cấu trúc không gian phát triển thủ đô theo định hướng đa cực, đa trung tâm.

Trong liên danh, HANDICO là doanh nghiệp giữ vai trò doanh nghiệp chủ lực. HANDICO có 27 năm hình thành và phát triển, gắn với nhiều giai đoạn của thị trường bất động sản Thủ đô.

Theo giới thiệu trên website, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội là Tổng công ty 90 đầu tiên của thành phố Hà Nội, được thành lập ngày 21/9/1999 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới trong lĩnh vực xây dựng, phát triển nhà ở và các khu đô thị. Từ 17 đơn vị thành viên khi mới thành lập, đến nay HANDICO đã có 40 công ty thành viên.

Theo dữ liệu tài chính giai đoạn 2023–2024, HANDICO ghi nhận mức sụt giảm mạnh về doanh thu thuần. Cụ thể, năm 2023 doanh thu đạt hơn 763 tỷ đồng, sang năm 2024 giảm xuống còn gần 360 tỷ đồng, tương đương mức giảm khoảng 53%. Lợi nhuận gộp trong hai năm lần lượt đạt hơn 34 tỷ đồng và gần 32,6 tỷ đồng.

Ngược chiều với xu hướng doanh thu, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của HANDICO lại tăng. Năm 2023 đạt gần 200 tỷ đồng, năm 2024 tăng lên hơn 223 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 12%. Kết thúc năm 2024, lợi nhuận sau thuế của tổng công ty đạt hơn 231,8 tỷ đồng, tăng gần 8% so với năm trước.

Về quy mô tài sản, tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản của HANDICO đạt hơn 5.530 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tuy nhiên, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh, còn khoảng 1.188 tỷ đồng, giảm gần 394 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của HANDICO đến cuối năm 2024 là hơn 3.116 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 1.743 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức hơn 123 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngắn hạn. Khoản phải trả người lao động ghi nhận gần 35 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của tổng công ty đạt gần 2.414 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là hơn 1.747 tỷ đồng.

Về kết quả hoạt động 2025, doanh nghiệp thông tin năm 2025 đạt giá trị sản xuất kinh doanh 12.850 tỷ đồng, doanh thu đạt 11.500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1.730 tỷ đồng, vượt 33,1% kế hoạch.

Thành viên thứ hai trong liên danh là Sunshine Group, tập đoàn kinh tế đa ngành với hai trụ cột chính là bất động sản và công nghệ. So với HANDICO, Sunshine Group nổi bật về quy mô tài sản và tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn gần đây.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2025, Sunshine Group ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý đạt 9.177 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế vượt 11.200 tỷ đồng, tăng hơn 11 lần so với năm 2024. Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất đạt 119.581 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 19.799 tỷ đồng.

Cùng với đó, Sunshine Group đang triển khai gần 30 dự án bất động sản, với tổng mức đầu tư vượt 300.000 tỷ đồng, cung ứng hơn 45.000 sản phẩm ra thị trường. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 18.024 đồng, phản ánh hiệu quả tài chính trong năm 2025.

Tân binh Thái Nam Land

So với hai “ông lớn” còn lại, Thái Nam Land là nhân tố trẻ hơn, song có lợi thế ở mạng lưới liên kết đầu tư thông qua các doanh nghiệp liên quan.

Thái Nam Land thành lập vào tháng 8/2023, trụ sở tại tòa nhà Thai Nam Building. Đây là tòa nhà văn phòng cao tầng gần Keangnam Landmark 72 trên đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông góp vốn là CTCP Tập đoàn Đầu tư Thái Nam (10%), bà Lê Ngân Nhi (10%) và ông Lê Thái Thành (80%).

Trong đó, Tập đoàn Đầu tư Thái Nam được thành lập vào tháng 1/2021 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, ông Lê Thái Thành sở hữu 80%. Tính đến tháng 10/2025, Thái Nam có vốn điều lệ 750 tỷ đồng. Tập đoàn Đầu tư Thái Nam cũng đặt trụ sở tại tòa nhà Thái Nam Building.

Từ tháng 4/2023 đến nay, cả bà Nhi và ông Thành nằm trong nhóm cổ đông lớn tại CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP HCM (Fideco, mã: FDC).

Ông Lê Thái Thành đồng thời là Thành viên HĐQT góp 50% vốn tại CTCP Tập đoàn ASI, một doanh nghiệp được thành lập vào năm 2020 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trụ sở tại tòa Thai Nam Building.

Ông Thành còn là Thành viên HĐQT kiêm cổ đông góp 30% vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Kim Nhật Thành - doanh nghiệp có vốn góp của Tập đoàn T&D Group (10%) và CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Đô thị Tân Thái Bình Dương (20%).

Trong đó, Tân Thái Bình Dương chính là doanh nghiệp đang bắt tay cùng Fideco (nơi nhóm ông Thành là cổ đông lớn) đầu tư một dự án bất động sản ở Đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Ngoài ra, ông Lê Thái Thành cũng là cổ đông nắm toàn bộ vốn (khoảng 400 tỷ đồng) tại CTCP Yellow Stone - một doanh nghiệp bất động sản đặt trụ sở tại Thai Nam Building.

Được biết, ông Lê Thái Thành và bà Lê Ngân Nhi đều là con của ông Lê Hồng Thái - người sáng lập nên CTCP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành. Hợp Thành là doanh nghiệp từng được biết đến với thương vụ mua lại cổ phần CTCP Cảng Quy Nhơn từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) giai đoạn 2013 - 2015. Ông Lê Hồng Thái sau đó đã thoái hết vốn khỏi Hợp Thành.

Ngoài cảng Quy Nhơn, Hợp Thành còn đầu tư bất động sản với dự án 69 Nguyễn Du, hay từng tham gia mua lại cổ phần tại khách sạn Daewoo Hà Nội từ Hanel.

Nói thêm về ông Lê Hồng Thái, doanh nhân này từng có thời gian làm việc tại Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí (PVC). Cụ thể, cuối tháng 9/2010, ông Lê Hồng Thái được bầu bổ sung làm Ủy viên HĐQT của PVC. Thời điểm đó, ông Thái là đại diện được nhóm cổ đông Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và CTCP Chứng khoán Thăng Long đề cử. Trước đó, ông Lê Hồng Thái từng có 2 năm làm Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Imico - đơn vị thành viên của PVC.

Tại Hà Nội, ngoài tòa Thai Nam Building cuối năm 2025, Thái Nam Land đã hợp tác với Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV, khởi công xây dựng dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất ký hiệu IA25 rộng hơn 1,8 ha trong Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra).

Dữ liệu từ Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước cho thấy, đến ngày 23/1/2026, Thái Nam Land đã thế chấp cho Vietcombank CN Hà Nội một loạt tài sản, quyền tài sản liên quan đến dự án nhà ở trên lô đất IA25 tại Ciputra (Dự án) gồm: Toàn bộ Máy móc thiết bị hình thành trong tương lai thuộc Dự án; Toàn bộ các quyền tài sản phát sinh từ Dự án.