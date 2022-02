Hé mở danh tính ‘ông vua’ trúng thầu Thái An Thành ở Nghệ An

Thời gian qua, Công ty TNHH Thái An Thành ở Nghệ An liên tục trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chủ yếu ở trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.



Điển hình, Công ty Thái An Thành đã trúng 8 gói thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hoàng Mai mời thầu với tổng giá trị trúng thấu hơn 63,6 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 28/12/2021, ông Nguyễn Hữu An – Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai đã ký quyết định số 1456/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình Trung tâm văn hoá, thể thao và truyền thông Thị xã Hoàng Mai cho liên danh Công ty Thái An Thành – Ngọc Hưng, giá trúng thầu của liên danh này hơn 41,56 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 24/12/2021, ông Nguyễn Hữu An cũng đã ký quyết định số 1441/QĐ-UBND phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình Đường giao thông từ ngã tư thôn 5 xã Quỳnh Vinh đi quốc lộ 48D cho Công ty Thái An Thành. Giá trúng thầu của gói thầu này hơn 2,43 tỷ đồng.

Ngày 19/11/2021, Công ty Thái An Thành trúng gói thầu xây lắp công trình Mương thoát nước dọc tuyến đường Phùng Hưng đoạn xã Quỳnh Liên (Hoàng Mai) với giá trị trúng thầu gần 6 tỷ đồng…

Một gói thầu Công ty Thái An Thành trúng ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An)

Bên cạnh đó, tại huyện Quỳnh Lưu, Công ty Thái An Thành cũng đã trúng 15 gói thầu của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Lưu mời thầu, với tổng giá trị hơn 35,5 tỷ đồng. Đơn cử, ngày 23/12/2021, ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã ký 2 quyết định lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu do Công ty Thái An Thành nhà thầu trúng thầu.

Theo đó, ông Hoàng Văn Bộ ký quyết định số 2553/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn từ cống Hói Trùn, xã An Hòa đến chợ Ngò, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Giá trị gói thầu hơn 1,354 tỷ đồng, Công ty Thái An Thành đã trúng thầu với giá 1,35 tỷ đồng, giảm giá hơn 3,5 triệu đồng.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu ký quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng kè bảo vệ bờ biển xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu. Công ty Thái An Thành đã trúng thầu với giá trị hơn 1,775 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 29/12/2021, ông Hoàng Văn Bộ tiếp tục ký quyết định số 2609/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Cù Chính Lan đi sông Mơ, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Giá trị gói thầu hơn 7,858 tỷ đồng. Công ty Thái An Thành đã trúng thầu với giá 7,842 tỷ đồng, giảm giá 16 triệu đồng.

Đầu năm 2022, Công ty Thái An Thành tiếp tục tham gia đấu thầu gói Xây dựng tuyến đường ngang số 2 xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu. Giá trị gói thầu hơn 7,262 tỷ đồng. Gói thầu đã đến giai đoạn mở thầu chỉ duy nhất Công ty Thái An Thành tham gia với giá dự thầu sau giảm 7.243 tỷ đồng…

Lịch sử đấu thầu của Công ty Thái An Thành

Ngoài ra, Công ty Thái An Thành còn trúng 11 gói thầu do CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Hoàng Mai Nghệ An mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 55,1 tỷ đồng như: Ngày 10/8/2021, ông Nguyễn Văn Chương - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) đã có quyết định số 451/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình Xây dựng mới đường giao thông nông thôn ở xã Ngọc Sơn cho Công ty Thái An Thành, với giá trị trúng thầu hơn 7 tỷ đồng.

Ngày 26/7/2021, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Liên (Hoàng Mai) – Hồ Ngọc Tăng cũng ký quyết định số 259/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình Hệ thống điện chiếu sáng đường tỉnh lộ 537B xã Quỳnh Liên cho Công ty Thái An Thành, giá trị trúng thầu hơn 6,1 tỷ đồng...

Mới đây nhất, ngày 17/2/2022, Công ty Thái An Thành đã liên danh với công ty TNHH Minh Quang trúng gói thầu số 05 (Nạo vét luồng lạch đoạn 1) dự án Xây dựng hạ tầng dịch vụ nghề cá tại Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu do Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư. Giá trị trúng thầu hơn 27,53 tỷ đồng…

Đáng chú ý, tỷ lệ trúng thầu của Công ty Thái An Thành lên tới 100%, tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm đều rất thấp, như: Tổng số 15 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Lưu mời thầu có tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán lên tới 99,69%, tỷ lệ tiết kiệm 0,31%; Tổng 8 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hoàng Mai mời thầu có tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán cũng là 99,69%, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,31%. Đặc biệt, tổng số 11 gói thầu do CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Hoàng Mai Nghệ An mời thầu có tỷ lệ giá trúng thầu với dự toán là 99,78%, tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,22%.

Theo thống kê trên cổng thông tin đấu thầu quốc gia, Công ty Thái An Thành tham gia 59 gói thầu trên hệ thống đấu thầu, trong đó trúng 57 gói, 0 trượt gói nào và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu 336,619 tỷ đồng (trong đó có 206,466 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Công ty Thái An Thành (có địa chỉ tại khối 19, phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) được thành lập ngày 28/9/2004 do ông Nguyễn An Nam (SN 1968 – Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm người đại diện pháp luật kiêm giám đốc công ty.

Trước đây, Thái An Thành có vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng do 2 cổ đông sáng lập gồm: Ông Nguyễn An Nam nắm giữ 52,63%CP, bà Đặng Thị Mơ (47,37%CP). Đến ngày 18/9/2017, công ty này tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, số cổ phần của các cổ đông có sự thay đổi khi ông Nguyễn An Nam nắm 55%CP và số cổ phần còn lại thuộc về bà Đặng Thị Thơ.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Hoàng Mai Nghệ An (công ty mời thầu các dự án mà Thái An Thành trúng thầu) cũng có địa chỉ tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) được thành lập ngày 16/1/2020 do ông Lê Văn Tuyên (SN 1989 – Hoàng Mai, Nghệ An) làm người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc công ty.

Khi thành lập, công ty này có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm: ông Nguyễn Cảnh Thành (30%CP), ông Hồ Văn Nghĩa (30%) và ông Lê Văn Tuyên (40%).