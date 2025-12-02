Dư luận đang dành sự quan tâm đặc biệt đối với Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ , sau khi nhiều lãnh đạo công ty này phải làm việc với cơ quan chức năng, thay người điều hành tạm thời.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, Nhà máy Thuỷ điện Sông Ba Hạ thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (mã chứng khoán SBH, trụ sở tại phường Tuy Hoà, Đắk Lắk).

Doanh nghiệp này được thành lập trên cơ sở Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ thuộc Ban quản lý dự án Thủy điện 3, từ tháng 10/2005 và đến tháng 6/2006, thuộc Ban quản lý dự án Thủy điện 7.

Theo phương án thành lập Công ty Cổ phần được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt, ngày 27/12/2007 Đại hội đồng Cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ với vốn điều lệ là hơn 1.240 tỷ đồng.

Các cổ đông bao gồm: Tổng Công ty Phát điện 2 - EVNGENCO 2 (doanh nghiệp do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm cổ phần chi phối) hiện chiếm 61,78% vốn điều lệ; Công ty TNHH Năng lượng REE chiếm 25,76% vốn điều lệ; Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi lần lượt chiếm 7,21%, 3,22% và 1,03% vốn điều lệ, còn lại là các cổ đông cá nhân.

Theo báo cáo tài chính của SBH đã kiểm toán, lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 306,45 tỷ đồng, sau thuế còn 273,55 tỷ đồng.

Năm nay, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp khả quan, riêng quý III lợi nhuận sau thuế tăng hơn 63 tỷ đồng, tương ứng mức tăng hơn 50 % so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu nhờ doanh thu tăng gần 88 tỷ đồng (tương đương 35,65%) do sản lượng điện thương phẩm tăng thêm hơn 92 triệu kWh, tức tăng gần 47%. Bên cạnh đó, tổng chi phí trong quý giảm gần 10 tỷ đồng, góp phần cải thiện đáng kể hiệu quả tài chính.

Sự chú ý của dư luận đối với công ty này càng thêm đặc biệt khi ngày 29/11, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành nghị quyết tạm thời về nhân sự điều hành.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) tạm thời giao ông Nguyễn Đình Vũ - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn phụ trách điều hành hoạt động của Phòng Kỹ thuật - An toàn trong thời gian trưởng phòng vắng mặt làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Hồng Việt - Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư - được phân công hỗ trợ ông Nguyễn Đình Vũ trong công tác điều hành, giải quyết các công việc về kỹ thuật, an toàn, đặc biệt các công việc có liên quan đến quy trình vận hành hồ chứa Thuỷ điện sông Ba Hạ và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Lâm - Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành - được giao phụ trách điều hành Phân xưởng Vận hành trong thời gian quản đốc làm việc với cơ quan chức năng.

HĐQT phân công Chủ tịch HĐQT tạm thời điều hành các hoạt động của ban điều hành Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Ba Hạ và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật công ty trong thời gian Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Phú nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong , Chủ tịch HĐQT của SBH hiện là ông Vũ Hữu Phúc. Tổng Giám đốc công ty này là ông Nguyễn Đức Phú.

Ngày 7/7/2025, SBH tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Phú (Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty), giữ chức danh Tổng Giám đốc, kể từ ngày 7/7/2025, thời hạn 5 năm. Trước đó, ông Phú có 17 năm giữ cương vị Phó Tổng Giám đốc SBH.

Nhà dân ở vùng hạ lưu Sông Ba bị ngập sâu trong trận lũ lịch sử vừa qua.

Nhà máy thuỷ điện sông Ba Hạ nằm trên Sông Ba thuộc địa phận 2 huyện Sông Hinh, Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) và huyện Krông Pa (cũ) tỉnh Gia Lai. Lưu vực Sông Ba tính đến tuyến công trình là 11.115km², chiếm 79,4% toàn bộ lưu vực của sông. Vùng hồ của dự án có diện tích rộng 54,66km².

Nhà máy thủy điện này cung cấp cho hệ thống điện quốc gia với công suất 220MW, công suất đảm bảo 33,3MW, điện lượng trung bình nhiều năm 825 triệu kWh. Ngoài ra công trình còn tham gia hạn chế lũ và tạo nguồn nước cho hạ lưu.

Trước đó, trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, nhà máy Thuỷ điện sông Ba Hạ (Đắk Lắk) có mức xả lũ lịch sử. Cụ thể, lúc 16h ngày 19/11, lưu lượng lũ về hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ đạt 16.120m 3 /s; tổng lưu lượng xả về hạ lưu 16.100m 3 /s. Lúc 20h ngày 19/11, mực nước hồ chứa đạt 105,05m. Lưu lượng nước về hồ đạt 16.120m 3 /s, tổng lưu lượng nước xả về hạ du đạt 15.600m 3 /s. Với mức xả lớn trên, khu vực hạ du tại Đắk Lắk chịu cảnh ngập nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Theo số liệu từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua khiến 63 người chết, 8 người mất tích, gây ngập trên 150.000 căn nhà, làm sập 120 căn nhà khác… trên địa bàn. Ngoài ra, mưa lũ tại Đắk Lắk khiến hơn 3 triệu gia súc, gia cầm bị chết, 180.000 ha cây trồng, 127.000 lồng nuôi thủy sản, 100 ha nuôi tôm bị thiệt hại... Tổng giá trị kinh tế trên 5.500 tỉ đồng.