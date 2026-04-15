Hé lộ tổ ấm sang trọng của Phạm Hương khi đón bạn thân đến thăm

Từ sau khi sang Mỹ định cư, cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương xoay quanh gia đình và công việc kinh doanh tiệm hoa. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sống kín tiếng, ít khi có tương tác hay gặp gỡ với những nàng hậu Việt. Cho đến mới đây, Phạm Hương liên tục cập nhật những hình ảnh tái ngộ NTK Linh San sau nhiều năm. Thời điểm còn hoạt động showbiz, Phạm Hương và NTK Linh San có mối quan hệ thân thiết. NTK Linh San cho biết khi đi tham quan tại Mỹ, được vợ chồng Phạm Hương đón tiếp, chăm sóc.

Không chỉ vậy, NTK Linh San còn trực tiếp đến thăm căn biệt thự trắng bề thế nơi Phạm Hương và gia đình đang sinh sống. Theo đó, Phạm Hương đã đưa họ check in ở phòng khách, vườn hoa hồng, hồ bơi... những bối cảnh quen thuộc từng xuất hiện trong các vlog đời thường của cô. Khi đến nhà và cảm nhận cuộc sống thật của Hoa hậu Phạm Hương, NTK Linh San thổ lộ: "Có những nơi không cần nói nhiều về cái đẹp, chỉ cần bước vào là đã cảm nhận được sự tinh tế và bình yên. Ngôi nhà của con rất sang trọng, nhưng điều cô trân quý hơn cả là sự ấm áp và năng lượng an yên con mang lại. Ở bên con vài ngày, cô thấy lòng mình nhẹ lại, thật bình yên".

Qua những chia sẻ này, có thể thấy Phạm Hương có cuộc sống bình yên, thoải mái giống với những gì cô chia sẻ trên MXH. Phạm Hương cũng thể hiện sự nhiệt tình, chu đáo khi đón tiếp khách. Nàng hậu còn mong sớm được gặp lại những người từng gắn bó với cô thời điểm còn làm showbiz.

NTK Linh San cho biết biệt thự của Phạm Hương rất sang trọng, rộng rãi

Phạm Hương toát ra năng lượng bình yên, nhẹ nhàng cho những người xung quanh

Phạm Hương nay trở thành nội trợ chăm sóc gia đình, chủ tiệm hoa

Cơ ngơi của vợ chồng Phạm Hương tại Mỹ được thiết kế theo phong cách hiện đại, tông trắng chủ đạo, không gian rộng rãi với khu vườn xanh mát và hồ bơi riêng. Nội thất mang hơi hướng tối giản nhưng tinh tế, sử dụng nhiều chất liệu cao cấp, tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa đẳng cấp. Các khu vực như phòng khách, bếp và phòng ngủ đều được chăm chút kỹ lưỡng, thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh đời thường do chính Phạm Hương chia sẻ. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, căn biệt thự còn gây ấn tượng bởi sự tiện nghi và riêng tư, phù hợp với cuộc sống gia đình của Phạm Hương cùng hai con nhỏ.

Bên ngoài căn biệt thự bề thế của Hoa hậu Phạm Hương và chồng

Các chi tiết bên trong nhà Phạm Hương đều được bố trí gọn gàng, hiện đại

Cuộc sống Phạm Hương sau 11 năm sang Mỹ

Phạm Hương từng là đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2015 và tạo nên “cơn sốt” chưa từng có trong lịch sử nhan sắc Việt. Ở thời điểm đó, cô được xem là một trong những “chiến binh” mạnh nhất, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng ở mọi hoạt động. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc lại không như kỳ vọng khi Phạm Hương dừng chân trước top 15.

Đến năm 2018, người đẹp sang Mỹ sinh sống và sau đó lần lượt chào đón hai con trai. Ban đầu, Phạm Hương cho biết cô ra nước ngoài để chữa bệnh, nhưng về sau xác nhận đã xây dựng gia đình riêng. Cô được cầu hôn vào tháng 2/2019, song đến nay vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Nàng hậu từng chia sẻ muốn chờ các con đủ lớn, có thể mang nhẫn cưới vào lễ đường cho bố mẹ thì mới tính đến chuyện chính thức. Tháng 8/2023, Phạm Hương cùng chồng đưa hai con về Việt Nam thăm gia đình, đồng thời tranh thủ thực hiện bộ ảnh cưới.

Phạm Hường thường xuyên gây choáng bởi những bữa tiệc hoành tráng

Ông xã của Phạm Hương là doanh nhân Bobby Trần, một Việt kiều đang điều hành tập đoàn có nhiều chi nhánh tại châu Á. Bên cạnh đó, anh còn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và hỗ trợ các startup. Nữ diễn viên từng nhiều lần chia sẻ chồng chính là chỗ dựa lớn nhất của mình, không chỉ trong cuộc sống mà còn trong sự nghiệp. Doanh nhân này cũng được biết đến với bộ sưu tập siêu xe thuộc hàng đắt đỏ như Aston Martin, Ferrari, Lamborghini hay Bugatti.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Phạm Hương gần như không để chồng xuất hiện trên mạng xã hội, thậm chí có thời điểm cô không đeo nhẫn cưới, làm dấy lên nhiều nghi vấn về mối quan hệ. Trước những đồn đoán, người đẹp giữ im lặng, không lên tiếng giải thích. Dù vậy, chia sẻ mới nhất từ NTK Linh San phần nào hé lộ cuộc sống hiện tại của gia đình nàng hậu. Theo đó, nữ NTK cho biết vợ chồng Phạm Hương đã tiếp đón cô rất ấm áp, đồng thời nhận xét gia đình nhỏ của người đẹp đang có cuộc sống hạnh phúc, bình yên với hai con ngoan ngoãn.

Không còn làm showbiz, Phạm Hương nay kinh doanh tiệm hoa

