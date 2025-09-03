Hé lộ thông tin đau lòng vụ 2 nữ công nhân tử vong tại hồ Hoàng Mai 3

Ngày 3/9, báo Bắc Ninh dẫn thông tin từ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã xác định được nguyên nhân tử vong của 2 nữ công nhân ở hồ Hoàng Mai 3, phường Nếnh.

2 nạn nhân tử vong được xác định là chị Giàng Thị Ch (sinh ngày 17/2/2009) và chị Lù Thị S (sinh ngày 1/8/2009) cùng có hộ khẩu tại xã Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Căn cứ các chứng cứ thu thập được và khám nghiệm tử thi, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) xác định hai nạn nhân tự tử, nguyên nhân tử vong do đuối nước.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Theo thông tin ban đầu từ TTXVN, ngày 26/8, hai thi thể nữ giới được người dân liên tiếp phát hiện nổi trên mặt hồ Hoàng Mai 3 nên báo chính quyền địa phương.

Ông Lê Hoàng Bách, Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo Công an phường báo cáo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh thành lập Hội đồng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khi cơ quan công an tìm hiểu về 2 nạn nhân, bà T.T.V (chủ nhà trọ trên địa bàn) cho biết hai nạn nhân đã thuê trọ của gia đình bà gần 1 tháng ở tổ dân phố My Điền 1..Trước khi xảy ra sự việc, bà V vẫn thấy 2 nữ công nhân đi làm bình thường.

Tiến hành kiểm tra, khám xét tại phòng trọ của 2 nữ công nhân, cơ quan công an phát hiện 2 mảnh giấy để lại trên tường nhà với nội dung nhắn gửi gia đình như sau: “Em xin lỗi chị. Em và bạn em có thể đã chết rồi, xin chị đừng vứt quần áo của chúng em đi. Xin chị hãy gọi điện cho bố mẹ chúng em và nhờ họ lấy lại. Cảm ơn chị”.