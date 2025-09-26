Hé lộ thời điểm Việt kiều châu Âu có quốc tịch Việt Nam, sáng cửa quyết đấu tuyển Malaysia

Theo đó, thủ môn Patrik Lê Giang đang tiến rất gần tới việc khoác áo đội tuyển Việt Nam. CLB Công an TP.HCM đã hoàn tất nhiều thủ tục quan trọng để thủ thành mang hai dòng máu Việt - Slovakia có thể nhập quốc tịch Việt Nam và đang chờ các bước tiếp theo từ cơ quan có thẩm quyền. Dự kiến mọi việc sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

Điều này đồng nghĩa với việc Patrik Lê Giang có thể lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026. Đó cũng là thời điểm thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết đấu với tuyển Malaysia trên sân nhà tại lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027.

Đây là trận đấu được coi là "sống còn", khi tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 2 bảng F, đứng dưới chính Malaysia sau thất bại 0-4 ở lượt đi.

Patrik Lê Giang sáng cửa lên tuyển Việt Nam.

Patrik Lê Giang sinh năm 1992 tại Slovakia, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Anh trưởng thành từ lò đào tạo nổi tiếng của Baník Ostrava (CH Czech), từng có thời gian chơi bóng ở giải VĐQG Slovakia và Czech. Kinh nghiệm thi đấu dày dạn cùng nền tảng thể hình lý tưởng (cao 1m88) giúp anh nhanh chóng khẳng định vị thế khi về V.League khoác áo CLB TP.HCM (giờ là CLB Công an TP.HCM).

Mùa 2023/24, Patrik Lê Giang được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất V.League, lọt vào đội hình tiêu biểu. Đến mùa 2025/26 này, anh tiếp tục duy trì phong độ cao với 2 trận giữ sạch lưới sau 5 vòng đấu, đồng thời lọt top 3 thủ môn có điểm số trung bình cao nhất giải (theo Sofascore). Chỉ số cứu thua trung bình 1,2 lần/trận của anh chỉ kém đôi chút so với Đình Triệu (Hải Phòng).

HLV Kim Sang-sik sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi các cầu thủ Việt kiều, ngoại binh thi đấu lâu năm tại V.League có quốc tịch Việt Nam.

Sự góp mặt của Patrik Lê Giang chắc chắn khiến cuộc cạnh tranh trong khung gỗ tuyển Việt Nam trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. HLV Kim Sang Sik hiện có nhiều lựa chọn như Nguyễn Filip (CAHN), Trần Trung Kiên (HAGL), Đình Triệu (Hải Phòng), Văn Việt (Thể Công) hay Đặng Văn Lâm (Ninh Bình).

Trong tuần tới, danh sách tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Nepal (ngày 9 và 14/10 tại Bình Dương và TP.HCM) sẽ được công bố. Và ngay từ thời điểm này, khi chưa có Patrik Lê Giang, cuộc đua cho vị trí bắt chính đã trở nên vô cùng nóng bỏng.