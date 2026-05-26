Hé lộ thời điểm Iran mở cửa eo biển Hormuz

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz ngày 25/5. (Ảnh: Reuters)

Theo Nikkei , Iran sẽ tiến hành rà phá thủy lôi trên eo biển Hormuz trong khoảng 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận.

Tiếp đó, tàu thuyền từ tất cả các quốc gia sẽ có thể di chuyển tự do và an toàn qua eo biển. Iran sẽ ngừng thu phí quá cảnh.

Tờ Nikkei cho biết thêm, thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ và Iran đạt được hồi đầu tháng 4 sẽ được gia hạn thêm 60 ngày. Dự kiến, các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tổ chức trong thời gian tạm ngừng bắn này.

Trước đó ngày 25/5, phái đoàn Iran đã đến Doha để thảo luận với chính quyền Qatar về một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba tháng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmaeil Baghaei - trước đó cho biết, các vấn đề hạt nhân sẽ chỉ được đàm phán nếu thỏa thuận khung được ký kết trước.

Các cuộc thảo luận tập trung chủ yếu vào eo biển Hormuz và kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran. Thống đốc ngân hàng trung ương Iran cũng tham gia phái đoàn để thảo luận về khả năng giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran như một phần của thỏa thuận cuối cùng.

Khi các nỗ lực đạt được thỏa thuận vẫn đang tiếp tục, Iran cho biết nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái tàng hình "thù địch" bằng hệ thống phòng không mới, các hãng thông tấn Iran đưa tin, mà không nói rõ máy bay không người lái này đến từ đâu.

"Đây là một dấu hiệu từ chúng tôi, rằng không còn máy bay không người lái tàng hình nào có thể xâm nhập bầu trời Vịnh Ba Tư nữa", hãng tin Fars dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết.

Trong một động thái làm phức tạp thêm tiến trình đàm phán, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25/5 tuyên bố, Israel sẽ tăng cường các cuộc tấn công chống lại phong trào Hezbollah thân Iran ở Li-băng.

Ngay sau đó, quân đội Israel cho biết đang tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở thung lũng Bekaa phía đông Li-băng và một số khu vực khác.

Israel và Li-băng đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào giữa tháng 4, nhưng Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích mà họ cho là hành động tự vệ chống lại Hezbollah.