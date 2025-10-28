Hé lộ thể thức "AFF Cup phiên bản FIFA": Có điểm giống World Cup, tiền thưởng tăng khó tin?

Những ngày qua, dư luận Đông Nam Á xôn xao trước thông tin giải đấu FIFA ASEAN Cup sắp ra đời. Tuy FIFA chưa công bố chi tiết thể thức hay lịch thi đấu của ASEAN Cup mới, nhưng nhiều chuyên gia nhận định đây sẽ là một “phiên bản nâng cấp” của AFF Cup – giải đấu truyền thống đã gắn bó với người hâm mộ khu vực gần 30 năm qua.

Việc FIFA đứng ra tổ chức ASEAN Cup gợi nhớ đến FIFA Arab Cup – giải đấu quy tụ các quốc gia Ả Rập, được tổ chức lần đầu năm 1963 nhưng chỉ đến năm 2021 mới chính thức do FIFA điều hành.

Điều này giúp Arab Cup trở thành một sân chơi mang tính biểu tượng, vừa thắt chặt mối quan hệ giữa các quốc gia, vừa nâng tầm bóng đá khu vực trên trường quốc tế. Hệ số điểm của giải đấu để tính thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng FIFA cũng được tăng lên, đồng thời cầu thủ cũng có thể về tham dự mà không lo bị CLB từ chối. Trong khu vực Đông Nam Á, điều đó sẽ mang đến lợi thế lớn cho tuyển Indonesia và Philippines, những đội bóng có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

FIFA ASEAN Cup được kỳ vọng sẽ làm được điều tương tự FIFA Arab Cup. Với hơn 700 triệu người hâm mộ và tiềm năng phát triển khổng lồ, Đông Nam Á được FIFA xem là một trong những thị trường năng động nhất hành tinh.

Tuyển Việt Nam và các đội bóng trong khu vực hứa hẹn sẽ được tham dự một giải đấu chất lượng do FIFA tổ chức.

Theo dự đoán, FIFA ASEAN Cup nhiều khả năng cũng sẽ được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần giống như cách FIFA làm với Arab Cup và World Cup.

Như vậy, AFF Cup phiên bản cũ có thể vẫn được tổ chức song song, cũng với chu kỳ 4 năm/lần nhưng được xen vào giữa, nhằm đảm bảo các đội tuyển ở Đông Nam Á có sân chơi để cạnh tranh đều đặn. Ví dụ FIFA ASEAN Cup diễn ra vào các năm 2026, 2030…, thì AFF Cup do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tổ chức sẽ diễn ra vào các năm 2028, 2032…

Tiền thưởng của FIFA ASEAN Cup hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Cùng với đó, tiền thưởng tại FIFA ASEAN Cup nhiều khả năng cũng sẽ có sự khác biệt lớn so với AFF Cup phiên bản cũ.

Tại AFF Cup 2024, tuyển Việt Nam nhận được 300.000 USD (hơn 7,5 tỷ đồng) tiền thưởng chức vô địch từ ban tổ chức. Trong khi đó, tại FIFA Arab Cup 2021, tổng quỹ thưởng cho toàn toàn giải là 25,5 triệu USD (648,7 tỷ đồng), với tiền thưởng cho 4 vị trí dẫn đầu lần lượt là: 5 triệu USD (127 tỷ đồng), 3 triệu USD (76,2 tỷ đồng), 2 triệu USD (50,8 tỷ đồng) và 1,5 triệu USD (38,1 tỷ đồng).

Để so sánh, tiền thưởng cho đội vô địch FIFA Arab Cup 2021 ngang bằng Asian Cup 2023, gấp 5 lần CONCACAF Gold Cup 2021.

Cần nói thêm rằng, khi chưa do FIFA tổ chức, Arab Cup chỉ là một giải khu vực nhỏ, tiền thưởng ở mức tượng trưng, đội vô địch năm 2012 chỉ nhận được 250.000 USD. Cũng trong năm đó, tuyển Singapore vô địch AFF Cup và nhận 200.000 USD tiền thưởng.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao cúp vô địch FIFA Arab Cup 2021 cho tuyển Algeria.

Rõ ràng, nhờ có sự hậu thuẫn của FIFA, Arab Cup đã thực sự được đưa lên một tầm cao mới. Một khi Liên đoàn bóng đá thế giới đã đứng ra tổ chức, chắc chắn tiền thưởng sẽ tăng lên, đồng thời tạo ra sức hút lớn hơn để mời gọi các nhà tài trợ đổ tiền vào giải đấu nhiều hơn. Số tiền thưởng tại FIFA ASEAN Cup có thể không bằng FIFA Arab Cup do quy mô nhỏ hơn, nhưng nó hứa hẹn cũng sẽ được tăng lên đáng kể.

Thể thức cụ thể của FIFA ASEAN Cup hiện vẫn cần thêm thời gian để bàn bạc, nhưng rõ ràng đây sẽ là một giải đấu đáng để người hâm mộ Đông Nam Á chờ đợi.