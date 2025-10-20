Hé lộ thái độ Tổng thống Trump trong cuộc họp khiến Ukraine thất vọng: Không la hét nhưng "rất tệ"

Tiêu điểm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc ép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nhượng lại một phần lãnh thổ cho Nga trong một cuộc họp căng thẳng hôm thứ Sáu, khiến phái đoàn Ukraine thất vọng, theo 2 nguồn tin.

Ông Trump cũng từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine và cân nhắc việc đảm bảo an ninh cho cả Kiev và Moscow.

Một trong hai nguồn tin cho biết cuộc họp "không hề dễ dàng", trong khi nguồn tin còn lại chỉ nói "rất tệ".

Các bên nói gì

"Không ai la hét, nhưng ông Trump tỏ ra cứng rắn", trang Axios dẫn lời một nguồn tin.

"Ông Trump đã đưa ra một số tuyên bố mạnh mẽ trong cuộc họp và đôi lúc có phần hơi xúc động", nguồn tin thứ hai cho hay.

Sau khi mô tả cuộc gặp là "thú vị" và "thân mật", ông cho biết đã nói với cả Zelensky và Putin rằng đã đến lúc "dừng lại ở vị trí hiện tại", đồng thời nói thêm: "Hãy để cả hai cùng giành chiến thắng, hãy để lịch sử quyết định!"

Sau cuộc gặp với ông Zelensky, ông Trump đã công khai kêu gọi ngừng bắn trên các tiền tuyến. Theo Reuters, ông Trump đã đưa ra đề xuất đó trong cuộc họp sau khi ông Zelensky nói rằng ông sẽ không tự nguyện nhượng lại bất kỳ lãnh thổ nào cho Moscow.

Ông Trump đã nhấn mạnh lập trường đó trong các phát biểu với các phóng viên vào Chủ nhật.

"Cứ để như hiện tại. Họ có thể... đàm phán điều gì đó sau này", ông nói.

Dự báo

Cuộc thảo luận hôm thứ Sáu rõ ràng là một sự thất vọng đối với Tổng thống Ukraine, người đã hy vọng thuyết phục ông Trump cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Văn phòng Tổng thống Ukraine chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Trong những tuần gần đây, đã có những dấu hiệu cho thấy Trump dành sự ủng hộ cho Ukraine. Nhưng cuộc họp hôm thứ Sáu cho thấy Trump có thể một lần nữa thúc đẩy một thỏa thuận càng nhanh càng tốt, ngay cả khi đó là những điều khoản không dễ chịu đối với Kiev.

Hai nguồn tin cho rằng ông Trump đã bị ảnh hưởng bởi cuộc gọi hôm thứ Năm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc gọi đó, theo tờ The Washington Post, ông Putin đã đề xuất một cuộc hoán đổi lãnh thổ, theo đó Ukraine sẽ nhượng lại các khu vực Donetsk và Luhansk để đổi lấy một phần nhỏ Zaporizhzhia và Kherson.

Trong khi đó, ông Zelensky đã có một cuộc họp qua điện thoại với các nhà lãnh đạo châu Âu ngay sau cuộc gặp với Trump. Một nguồn tin tham gia cuộc gọi cho biết một số người trong số họ dường như bối rối trước sự thay đổi rõ ràng của Trump.



