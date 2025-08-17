Giai đoạn một của tên lửa Trường Chinh-10 (Long March-10) đã được khai hỏa trên mặt đất tại đảo Hải Nam, cảng vũ trụ ven biển của Trung Quốc. Cụm 7 động cơ YF-100K được kích hoạt trong 30 giây, tạo lực đẩy khoảng 900 tấn.

Điểm quan trọng là các động cơ vận hành đồng bộ, yếu tố then chốt cho ổn định bay. “Bài thử xác nhận động cơ có thể chạy đồng bộ trong điều kiện công suất bình thường và cao, đồng thời thu được bộ dữ liệu đầy đủ,” Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc cho biết.

Cột mốc quan trọng của Trường Chinh-10

Trường Chinh-10 mạnh hơn đáng kể so với mọi tên lửa trước đây của Trung Quốc, với lực đẩy xấp xỉ gấp 3 lần Trường Chinh-5. Khi lắp ráp hoàn chỉnh, tên lửa cao 92 m và sẽ có 21 động cơ cùng hoạt động.

Dự án khởi động từ năm 2017, kế thừa nhiều thập kỷ nghiên cứu phát triển động cơ nhiên liệu lỏng. Bài thử lần này cũng nối tiếp cột mốc trước đó vào tháng 6 năm ngoái, khi 3 động cơ YF-100K của tầng một được khai hỏa đồng thời trong vài phút.

“Các bệ thử hiện có không thể chịu được tải trọng khổng lồ do lực đẩy của tên lửa, vì vậy nhóm đã dùng chính bệ phóng để tiến hành cuộc thử nghiệm gần 1.000 tấn lực đẩy,” Phó tổng chỉ huy Guo Wei nói với China Daily.

Theo ước tính, Trường Chinh-10 có thể đưa 27 tấn, xấp xỉ khối lượng một ngôi nhà nhỏ, hướng về Mặt Trăng. Tên lửa này là hạt nhân trong kế hoạch đưa phi hành gia Trung Quốc đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng vào cuối thập kỷ này.

Nhiệm vụ sẽ cần 2 lần phóng riêng: tàu Mengzhou chở phi hành gia và tàu Lanyue chở tàu đổ bộ. Theo kế hoạch, 2 phương tiện sẽ gặp nhau và ghép nối trên quỹ đạo Mặt Trăng, cho phép phi hành gia chuyển sang tàu đổ bộ để hạ cánh.

Sứ mệnh Mặt Trăng năm 2030

Đằng sau lần đổ bộ đầu tiên, Trung Quốc cùng các đối tác (bao gồm Nga) đặt mục tiêu xây dựng một căn cứ tại cực nam Mặt Trăng vào năm 2035, mang tên Trạm Nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế (ILRS).

Đây là lần thử tĩnh toàn quy mô đầu tiên của nhóm ngay trên bệ phóng, do các bệ thử thông thường không chịu nổi lực đẩy cực lớn.

Trong quá trình thử, kỹ sư cũng đánh giá lớp phủ chịu nhiệt, hệ thống phát hiện lỗi và độ tin cậy của hệ thống đa động cơ—những hạng mục then chốt trước khi phóng nhiệm vụ có người lái.

Theo các báo cáo, Trung Quốc cũng đang phát triển biến thể tái sử dụng Trường Chinh-10A (Long March-10A) cho các nhiệm vụ quỹ đạo Trái Đất, với ý tưởng tương tự Falcon 9 của SpaceX; biến thể này không dùng cho nhiệm vụ Mặt Trăng mà phục vụ các chuyến đi trạm vũ trụ.

Cuộc thử vừa qua được xem như “tổng duyệt” cho công suất động cơ của tên lửa. Trung Quốc hiện đang đi đúng quỹ đạo thời gian để đưa người lên Mặt Trăng khoảng năm 2030 và tiến tới xây dựng cơ sở lâu dài.