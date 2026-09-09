Hé lộ số tiền cực lớn Singapore phải trả để sở hữu tiêm kích F-35

Một số chi tiết về thương vụ mua máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Singapore đã được tiết lộ.

Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, chi phí mua 20 máy bay chiến đấu F-35 Lightning II và các thiết bị liên quan của Singapore là 4,06 tỷ USD.

Đây là thông tin chính thức đầu tiên về chi phí bán tiêm kích cho Singapore. Một báo cáo được công bố hồi tháng 8 cũng đã tiết lộ ngày giao hàng và địa điểm triển khai các chiến đấu cơ này.

Theo tờ Straits Times, những chiếc F-35 đầu tiên của quốc gia Đông Nam Á sẽ được đưa tới Căn cứ Không quân Ebbing, Arkansas vào cuối năm 2026. Sau đó việc chuyển giao cho Singapore sẽ bắt đầu vào năm 2029.

Như đã đề cập, 12 máy bay F-35B với khả năng cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng sẽ đóng quân thường trực tại Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Ebbing ở Fort Smith, Arkansas, nơi các phi công F-35 của Không quân Singapore sẽ được huấn luyện.

Dự kiến 8 máy bay F-35A còn lại, với khả năng cất cánh và hạ cánh thông thường, sẽ triển khai tại Căn cứ Không quân Tengah của Singapore, thay vì triển khai trên đất Mỹ trong giai đoạn đầu.

Singapore là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có tiêm kích thế hệ năm.

Cần nhắc lại vào tháng 3/2019, Bộ Quốc phòng Singapore đã quyết định mua 4 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning II, kèm theo tùy chọn mua thêm 8 chiếc nữa.

Tới tháng 1/2020, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt khả năng bán cho Singapore tối đa 12 máy bay F-35B (đơn đặt hàng chắc chắn gồm 4 chiếc với tùy chọn mua thêm 8 chiếc nữa) và các thiết bị liên quan, trị giá lên đến 2,75 tỷ USD theo chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (Foreign Military Sales).

Việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2026. Ban đầu, các máy bay này sẽ được đóng tại Mỹ để phục vụ công tác huấn luyện.

Tháng 2/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã xác nhận trong bài phát biểu trước Quốc hội rằng nước này sẽ thực hiện quyền chọn mua 8 máy bay F-35B.

Hiện Không quân Singapore đang vận hành khoảng 20 tiêm kích F-16C và 40 chiếc F-16D Block 52/52+, được mua vào những năm 1990 và hiện đại hóa bởi Israel bắt đầu từ năm 2016.

Dự kiến phi đội F-16 sẽ được cho nghỉ hưu vào giữa những năm 2030. Không quân Singapore cũng vận hành 40 máy bay chiến đấu hạng nặng F-15SG.