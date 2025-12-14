Một vụ rò rỉ phần mềm hiếm hoi vừa qua đã mang đến cái nhìn tương đối rõ nét về kế hoạch phát triển iOS của Apple trong những năm tiếp theo. Theo nguồn tin, một bản dựng nội bộ của iOS 26 đã để lộ nhiều đoạn mã liên quan đến các tính năng đang được Apple nghiên cứu, không chỉ cho iOS 26.4 mà còn cho cả iOS 27 và thậm chí là iOS 28.

Với iOS 26.4, Apple được cho là đang chuẩn bị một loạt thay đổi đáng chú ý. Điểm nhấn lớn nhất là phiên bản Siri được làm mới, hướng đến trải nghiệm cá nhân hóa hơn nhờ nền tảng Apple Intelligence. Đây là bước đi đã được đồn đoán từ trước và phù hợp với định hướng đưa trí tuệ nhân tạo vào sâu hơn trong hệ sinh thái của Apple.

Ứng dụng Health cũng sẽ được thiết kế lại với giao diện mới, đơn giản hóa quá trình ghi nhận dữ liệu và sắp xếp lại các danh mục theo cách trực quan hơn. Trước đó, từng có tin đồn cho rằng Apple sẽ ra mắt dịch vụ Health+ dựa trên AI cùng iOS 26.4, và những dòng mã mới phát hiện được cho thấy khả năng này vẫn đang được cân nhắc.

Bên cạnh các thay đổi lớn, iOS 26.4 còn bao gồm nhiều cập nhật nhỏ nhưng thiết thực. Hệ thống có thể cho phép tự động điền thông tin thẻ tín dụng được lưu trong ứng dụng Passwords khi sử dụng các ứng dụng bên thứ ba. Ứng dụng Freeform có khả năng sẽ hỗ trợ tạo thư mục, trong khi AirPods được nhắc tới với một tính năng mới là định vị ngoài trời chính xác hơn trong ứng dụng Find My. Apple cũng được cho là sẽ bổ sung thêm một lớp bảo mật, kiểm tra xem hệ thống thiết bị có bị thay đổi hay không trước khi cho phép đăng nhập Apple ID và iCloud.

Bản rò rỉ còn đề cập đến một "Sports Tier" mới trong ứng dụng Apple TV, dù không kèm theo chi tiết cụ thể. Nhiều khả năng tính năng này có liên quan đến thỏa thuận gần đây của Apple để trở thành đối tác phát sóng độc quyền giải đua F1 tại thị trường Mỹ.

Nhìn xa hơn, iOS 27 dường như vẫn tập trung vào việc cải thiện độ ổn định, đúng như những tin đồn trước đó. Tuy nhiên, Apple vẫn có thể bổ sung một số tính năng mới, bao gồm việc cải thiện cách sắp xếp bộ sưu tập trong ứng dụng Photos và tối ưu hóa trải nghiệm ghép nối AirPods.

Đáng chú ý nhất trong bản rò rỉ là những thông tin liên quan đến iOS 28, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027. Theo đó, Apple có thể bổ sung thêm các chỉ số mới cho tính năng theo dõi giấc ngủ trên Apple Watch, trong đó có chỉ số thời gian nằm trên giường. Ngoài ra, ứng dụng Health nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên macOS 28, mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe của Apple sang nền tảng máy tính.

Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng các tính năng nói trên mới chỉ xuất hiện trong mã nội bộ và chưa có gì đảm bảo chắc chắn sẽ được phát hành chính thức. Tuy nhiên, việc chúng đã được đưa vào quá trình phát triển cho thấy Apple đang nghiêm túc xem xét những thay đổi này. Trong bối cảnh đó, iOS 26.4 được đánh giá là một bản cập nhật giữa vòng đời khá lớn, có thể giúp Apple thu hẹp khoảng cách về AI so với One UI 8.5 của Samsung hay Android 16 của Google trong thời gian tới.