Hé lộ những thông tin ban đầu về thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

Minh Hạnh |

Mỹ và Iran đã nhận được khung kế hoạch chấm dứt xung đột với hai giai đoạn, bao gồm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và một thỏa thuận toàn diện, dự kiến sẽ được thống nhất trong 15 - 20 ngày.

(Ảnh: Reuters)

Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ trừng phạt Iran nếu nước này không đạt thỏa thuận.

Nguồn thạo tin cho biết, Tư lệnh quân đội Pakistan - Asim Munir - đã liên lạc "suốt đêm" với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters ngày 6/4, rằng Iran sẽ không mở lại eo biển Hormuz như một phần của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, đồng thời cho biết Iran sẽ không chấp nhận việc bị áp hạn chót khi xem xét các đề xuất ngừng bắn. Theo quan chức này, Tehran tin rằng Washington thiếu sự sẵn sàng cho một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Các cuộc tấn công cuối tuần của Iran vào các cơ sở hóa dầu và tàu liên kết với Israel ở Kuwait, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất đã nhấn mạnh khả năng phản công của nước này, bất chấp những tuyên bố lặp đi lặp lại của ông Trump về việc đã vô hiệu hóa khả năng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Trước đó, ngày 5/4, Axios đưa tin Mỹ, Iran và các bên trung gian hòa giải đang thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày như một phần của thỏa thuận hai giai đoạn có thể dẫn đến chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến.

Anwar Gargash - cố vấn của tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất - cho biết, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo quyền tiếp cận của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Ông cảnh báo rằng một thỏa thuận không kiềm chế được chương trình hạt nhân, tên lửa và máy bay không người lái của Iran sẽ mở đường cho "một Trung Đông nguy hiểm hơn, bất ổn hơn".

Nga nói Mỹ phải ngừng áp đặt tối hậu thư lên Iran

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi đã nhất trí về sự cần thiết phải chấm dứt các "cuộc tấn công liều lĩnh" của Mỹ và Israel vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr, cũng như các cơ sở năng lượng và dân sự khác ở Iran, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ngày 6/4, sau cuộc điện đàm giữa hai nhà ngoại giao cấp cao.

"Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công liều lĩnh và bất hợp pháp vào các cơ sở hạ tầng dân sự, công nghiệp và năng lượng, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân Bushehr, vốn đang được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) giám sát," tuyên bố cho biết.

Cuộc điện đàm "nhấn mạnh rằng không thể chấp nhận việc đe dọa đến tính mạng và sức khỏe" của nhân viên nhà máy, cũng như "nguy cơ thảm họa phóng xạ cho toàn khu vực."

Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc điện đàm, phía Nga bày tỏ hy vọng về sự thành công của những nỗ lực do một số quốc gia thực hiện nhằm giảm căng thẳng xung quanh Iran, "vì lợi ích của việc bình thường hóa lâu dài và bền vững tình hình ở Trung Đông”.

Những nỗ lực này sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nếu Mỹ “từ bỏ ngôn ngữ tối hậu thư và ngồi vào bàn đàm phán."

Ngoài ra, ông Lavrov và ông Araghchi nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn những bước đi "có thể làm suy yếu những cơ hội còn lại để thúc đẩy các nỗ lực chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng".

Truyền thông nhà nước Iran ngày 6/4 cho biết, người đứng đầu cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo - Majid Khademi - đã thiệt mạng.

Các cuộc tấn công của Israel và Mỹ đã loại bỏ một số thành viên cấp cao của chế độ Iran, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người sau đó được thay thế bởi con trai ông, Mojtaba Khamenei.

