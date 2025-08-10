Hé lộ những khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện, sẵn sàng tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ
Phạm Trang - Ảnh: Như Hoàn |
Tối 9/8, các nghệ sĩ và 68 quân nhân đã tham gia tập luyện, tổng duyệt sẵn sàng cho đêm nghệ thuật đặc biệt mang tên "concert quốc gia" Tổ quốc trong tim.
Theo Đời sống Pháp luật Copy link
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/he-lo-nhung-khoanh-khac-tuyet-doi-dien-anh-cua-68-quan-nhan-dac-biet-truoc-gio-g-concert-to-quoc-trong-tim-a560688.html