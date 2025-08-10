HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hé lộ những khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện, sẵn sàng tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

Phạm Trang - Ảnh: Như Hoàn |

Tối 9/8, các nghệ sĩ và 68 quân nhân đã tham gia tập luyện, tổng duyệt sẵn sàng cho đêm nghệ thuật đặc biệt mang tên "concert quốc gia" Tổ quốc trong tim.

Hé lộ khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện cho concert quốc gia Tổ quốc trong tim - Ảnh 1.

Tối 9/8, các nghệ sĩ và 68 quân nhân đã tham gia tập luyện, tổng duyệt sẵn sàng cho đêm nghệ thuật đặc biệt mang tên "concert quốc gia" Tổ quốc trong tim

Hé lộ khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện cho concert quốc gia Tổ quốc trong tim - Ảnh 2.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt tại Chương trình là sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1

Hé lộ khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện cho concert quốc gia Tổ quốc trong tim - Ảnh 3.

Hé lộ khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện cho concert quốc gia Tổ quốc trong tim - Ảnh 4.

Những bước đi hào hùng của khối đội ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 tại Quảng trường Đỏ sẽ được tái hiện tại Concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim" tối 10/8

Hé lộ khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện cho concert quốc gia Tổ quốc trong tim - Ảnh 5.

Hé lộ khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện cho concert quốc gia Tổ quốc trong tim - Ảnh 6.

Hé lộ khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện cho concert quốc gia Tổ quốc trong tim - Ảnh 7.

Dù là bước chân duyệt binh trên Quảng trường Đỏ (Nga) hay trên sân khấu sân Mỹ Đình (Hà Nội), họ đều mang theo tinh thần yêu nước, trách nhiệm cao cả, thể hiện khát vọng hòa bình và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam

Hé lộ khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện cho concert quốc gia Tổ quốc trong tim - Ảnh 8.

Hé lộ khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện cho concert quốc gia Tổ quốc trong tim - Ảnh 10.

Hé lộ khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện cho concert quốc gia Tổ quốc trong tim - Ảnh 11.

Hé lộ khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện cho concert quốc gia Tổ quốc trong tim - Ảnh 12.

Các công nghệ sẽ được áp dụng tối đa giúp khoảng 5 vạn khán giả đến sân Mỹ Đình có một đêm nghệ thuật mãn nhãn, nhiều giá trị

Hé lộ khoảnh khắc 68 quân nhân tập luyện cho concert quốc gia Tổ quốc trong tim - Ảnh 13.

Ban Tổ chức cho biết, sân khấu chương trình không chỉ là một công trình hoành tráng, mà còn là "không gian cảm xúc" nơi âm nhạc được "tái sinh", ghi dấu những khoảnh khắc lắng đọng và tự hào.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 2.113 tỷ đồng ở Đà Nẵng trước ngày thông xe

Tags

quân nhân

Quân đội Nhân dân Việt Nam

Concert

Quảng trường Đỏ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại