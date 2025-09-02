Hé lộ những hình ảnh của cuộc diễu binh trên biển "một lần đầu tiên chưa từng có trong lịch sử dân tộc"

Tối 1/9, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN) đã đăng tải đoạn video hé lộ những hình ảnh hùng tráng của lễ diễu binh trên biển tại quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa. Đây là hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.





Theo đó, cuộc diễu binh trên biển lần này quy tụ lực lượng hùng hậu với hơn 30 tàu chiến, 10 xuồng chiến đấu, 4 máy bay cùng hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam. Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cũng cho hay “Tất cả tạo nên một lần đầu tiên chưa từng có trong lịch sử dân tộc.”

Sáng 2/9, cả nước sẽ cùng hướng về biển trời Tổ quốc để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này, hòa chung vào khí thế thiêng liêng của ngày Đại lễ.

Liên quan đến vấn đề này, Vietnamnet cũng thông tin thêm, trong lễ diễu binh trên biển, nổi bật là tàu hộ vệ tên lửa. Đây là tàu chiến đấu đa năng, trang bị hệ thống tên lửa chống hạm, phòng không hiện đại, có khả năng tác chiến xa bờ.

Quân chủng Hải quân phòng vệ các cuộc tấn công từ trên không, trên biển, dưới ngầm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Ảnh: QCHQ

Ngoài ra, lễ diễu binh trên biển còn Biên đội tàu pháo TT-400TP, tàu tên lửa Project 1241.8 Molniya, tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya 1241.RE, tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 và nhiều loại tàu hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Người dân cũng sẽ được mục sở thị biên đội tàu tuần tra SPa 4207 của Bộ đội Biên phòng. Biên đội tàu tuần tra đa năng lớp DN-2000 của Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam...

Trên bầu trời là màn trình diễn của trực thăng chống ngầm Ka-28 và thủy phi cơ DHC-6 (Lữ đoàn Không quân Hải quân 954) bay đội hình.

Máy bay DHC6 “mắt thần trên biển” là loại máy bay có tính cơ động cao, cất và hạ cánh trên mặt nước, cho phép phát hiện mục tiêu trên biển trong mọi điều kiện thời tiết. Máy bay được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần thám, cấp cứu y tế khẩn cấp và tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Trực thăng "săn ngầm" Ka-28. Ảnh: QCHQ

Trực thăng săn ngầm Ka-28 được sử dụng thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và tàu nổi của đối phương bằng các loại vũ khí được trang bị trong điều kiện thời tiết ngày, đêm.