Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, một lãnh đạo UBND huyện Lục Nam cho biết, vụ nổ nhà xảy ra tại thôn Đồng Mận, xã Vô Tranh khiến một người tử vong nghi vấn do thuốc nổ pháo. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ nổ.

Trước đó, tối 13/11, Công an huyện Lục Nam ( Bắc Giang ) tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ nổ tại gia đình anh Bế Văn C (SN 1991) trú tại thôn Đồng Mận, xã Vô Tranh. Vụ nổ làm làm anh C - chủ nhà tử vong tại chỗ. Ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Ngoài ra không có ai khác trong gia đình anh C bị thương.

Tại hiện trường, toàn bộ đồ đạc trong nhà bị hư hỏng, phần mái và phía trước của ngôi nhà bị thổi bay, dưới nền có nhiều chỗ bị lún vỡ.