Ngày 17-6, nói về nguyên nhân một nữ sinh ở TP Châu Đốc "mất tích bí ẩn" khi đi thi vào lớp 10, đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - thông tin với báo chí rằng nữ sinh này trình bày do áp lực gia đình nên muốn nghỉ học nhưng cha mẹ không cho.



Lực lượng chức năng đã tìm thấy nữ sinh ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Do đó, ngay kỳ thi vào lớp 10, nữ sinh này đã đi lên huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) thuê trọ một mình rồi xin làm phục vụ ở quán ăn. Nguyện vọng của nữ sinh là không muốn về nhà nên cán bộ trong tổ công tác đã động viên để ổn định tâm lý.

Một lãnh đạo của Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cũng cho biết sau khi cán bộ trong tổ công tác vận động, nữ sinh này đồng ý trở về nhà, tinh thần đã ổn định.

Như Báo Người Lao Động thông tin, vào ngày 4-6, gia đình của nữ sinh N.T.B.A (SN 2009) đã đến Công an TP Châu Đốc trình báo con gái mình bị mất tích sau khi tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại hội đồng thi Trường THPT Thủ Khoa Nghĩa, TP Châu Đốc.

Ngoài ra, gia đình A. còn đăng tải hình ảnh con gái lên mạng xã hội để nhờ sự giúp đỡ. Sau đó, nhiều tài khoản Facebook đăng tin đã tìm thấy nữ sinh này đang ở Campuchia và kêu người nhà nữ sinh liên hệ qua số điện thoại di động. Tuy nhiên, tất cả đều là thông tin giả mạo.

Ngày 16-6, sau thời gian tích cực xác minh và truy tìm, lực lượng chức năng đã tìm thấy nữ sinh tại một nhà trọ ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.