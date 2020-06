Hé lộ nguyên nhân người đàn ông túm tóc kéo "vợ hờ" đang bế con ngã ngửa về phía sau

Mạng xã hội Facebook mới đây lan truyền một video ghi lại cảnh người đàn ông được gọi là "chồng quốc dân", có hành vi bạo lực khiến người phụ nữ đang bế con nhỏ ngã ngửa, bị thương. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Theo tìm hiểu của PV, sự việc trên xảy ra tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trao đổi với PV, một chỉ huy Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị nắm bắt thông tin và tiếp nhận hồ sơ ban đầu vụ việc trên.

Theo thông tin ban đầu, anh N.A.V. (37 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) có quan hệ tình cảm, sống chung với chị N.T.T.C. (29 tuổi, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân). Họ sống như vợ chồng và có chung bé Tr. (5 tháng tuổi).

Quá trình sinh sống, hai bên thường xảy ra mâu thuẫn nên chị C. đã bế con về nhà mẹ đẻ ở phường Hạ Đình sinh sống.

Ngày 20/6, anh V. đến nhà chị C. thăm con gái, nhưng do bé Tr. đang ngủ nên anh V. phải đợi nhiều giờ dưới tầng 1.

Khoảng 17h30 cùng ngày, chị C. bế con xuống và anh V. muốn được bế bé. Tuy nhiên, do mới ngủ dậy, bé Tr. khóc, quấy nên chị C. từ chối. Họ sau đó xảy ra cãi vã.

Khi chị C. bế con đi được một bước, anh V. dùng tay túm tóc, kéo ngược chị lại phía sau khiến cả mẹ và bé ngã ngửa, khiến cả 2 bị thương.

Đại diện Công an quận Thanh Xuân cho biết, sau khi bị ngã ngửa, chị C. bị bầm tím bàn tay và cổ tay, bé Tr. bị bầm tím thái dương bên trái.

Chị C. sau đó bế con đi Bệnh viện Xanh Pôn để khám. Tới ngày 22/6, bố đẻ chị này đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hạ Đình đã mời các bên liên quan lên làm việc, ghi lời khai, thu giữ hình ảnh camera và chuyển hồ sơ lên Công an quận Thanh Xuân để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, thông tin về việc Công an phường Hạ Đình xử phạt anh V. 2 triệu đồng trong vụ việc trên là hoàn toàn sai sự thật. Hiện Công an phường Hạ Đình chưa ra quyết định xử phạt nào liên quan đến hành vi của anh V..

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang làm các thủ tục để đưa 2 mẹ con chị C. đi giám định thương tích, làm rõ việc có hay không anh V. cố ý gây thương tích cho chị C. và con nhỏ.