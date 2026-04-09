Hé lộ nguyên nhân Mỹ - Israel biến hệ thống S-300PMU-2 Iran thành 'sắt vụn'

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố một đoạn video mới cho thấy việc phá hủy thiết bị quân sự của Iran bằng tên lửa dẫn đường. Trong số những phương tiện, nổi bật là bệ phóng của một hệ thống tên lửa phòng không đặc biệt.

Hóa ra đó chính là tổ hợp S-300PMU-2 Favorit đã được Iran mua từ Nga vào năm 2007 với số lượng 4 khẩu đội, việc giao hàng được thực hiện vào nửa cuối những năm 2010, bệ phóng bị phá hủy theo xác định nằm ở ngoại ô Tehran.

Hệ thống phòng không S-300PMU-2 của Iran bị phá hủy.

Dựa trên ảnh vệ tinh, hệ thống S-300PMU-2 đã được triển khai tại vị trí này từ năm 2019. Hơn nữa bệ phóng đã bị hư hại, theo hình ảnh rõ nét chụp ngày 20/2/2026, 8 ngày trước khi bắt đầu cuộc xung đột, cho thấy bệ phóng vẫn nằm ở cùng vị trí đó.

Nhưng bất chấp việc hệ thống tên lửa phòng không mạnh mẽ như S-300PMU-2 được đặt ngay ngoại ô Tehran, điều này không ngăn cản máy bay Mỹ và Israel tự do bay qua thành phố, thậm chí không cần ẩn nấp ở độ cao thấp.

Hơn nữa bất chấp sự có mặt của S-300PMU-2, tiêm kích F-35 của Israel thậm chí còn bắn hạ 1 máy bay chiến đấu Yak-130 của Iran trên bầu trời Tehran, giành được chiến thắng trên không đầu tiên trong lịch sử.

Có thể vào đầu chiến dịch của Mỹ và Israel, tổ hợp S-300PMU-2 đã bị vô hiệu hóa bằng cách phá hủy trạm radar.

Tuy nhiên, dựa trên ảnh vệ tinh độ phân giải thấp, không có dấu vết của vụ nổ hay đám cháy nào được nhìn thấy tại vị trí triển khai.

Trận địa S-300PMU-2 của Iran.

Nói cách khác, có thể đi tới kết luận đó là hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU-2 của Iran đã được triển khai tại vị trí đó trong hơn một tháng.

Tuy nhiên tổ hợp này hoàn toàn không thể làm gì được trước các máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel đang hoạt động trên bầu trời Tehran vào thời điểm đó và tiến hành các cuộc không kích.

Điều này có thể là do hoạt động tích cực của các hệ thống đối kháng điện tử trên máy bay chiến đấu và máy bay tác chiến điện tử chuyên dụng, đã "làm mù" trạm radar của hệ thống phòng không này và biến S-300PMU-2 thành một "đống sắt vụn".

Trong hơn 1 tháng qua, giới truyền thông chỉ thấy máy bay Mỹ và Israel bị tấn công bởi các hệ thống tên lửa phòng không vác vai, và có lẽ là tổ hợp phòng không Raad sao chép từ Buk-M2.

Điều cần nhấn mạnh là không có ghi nhận nào về việc Iran sử dụng hệ thống S-300PMU-2 trong thời gian này, bất chấp việc tổ hợp trên từng được xem là át chủ bài của phòng không Iran.

Nhìn chung tình huống trên khá kỳ lạ, vì thông tin về vị trí của hệ thống S-300PMU-2, vốn không thay đổi trong ít nhất 7 năm qua và cũng không bị che khuất khỏi tầm nhìn của vệ tinh, nhưng Mỹ và Israel chỉ mới có được thông tin này gần đây.

Mặc dù những mục tiêu quan trọng như vậy đáng lẽ phải bị phá hủy trong những giờ đầu tiên của cuộc xung đột, đặc biệt là khi máy bay Mỹ - Israel thường xuyên hoạt động trong khu vực này.

Do đó, có thể bệ phóng S-300PMU-2 bị phá hủy chỉ là một mô hình giả được chế tạo để ngụy trang, và tổ hợp thực sự đặt tại đó trước khi bắt đầu chiến sự đã thay đổi vị trí, hoặc bị phá hủy.