Ngày 3/8, vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan tới một chiếc Beijing X7 đã thu hút không ít sự chú ý của cộng đồng mạng. Khi đó, hình ảnh chiếc X7 bị lật được chia sẻ rộng rãi. Bên cạnh đó, nhiều thông tin trên mạng cho rằng người cầm lái gây tai nạn là phụ nữ.

Theo chia sẻ của chủ xe, khi đang lưu thông tại khu vực Ecopark (Hưng Yên), chiếc Beijing X7 đã vô tình mất lái và va chạm vào phân đuôi của một chiếc Hyundai Grand i10 cùng chiều dẫn đến xe bị lật. Một điều đáng chú ý nữa là người lái là đàn ông chứ không phải phụ nữ như những lời đồn đoán trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, chị An Phương - người ngồi bên ghế phụ - đã có dòng trạng thái đính chính lại sự việc: "Chồng mình là người lái xe và anh ấy trong một giây sơ suất đã quệt vào đuôi chiếc i10 đỗ bên đường. Phía trước có tài xế đang mở nắp capo sửa chữa. Đúng lái xe là lợi thế của đàn ông, nhưng không có nghĩa tất cả phụ nữ đều lái xe tồi tệ và gây nguy hiểm. Mình không muốn một sự việc sai sự thật về mình lại trở thành luận điểm cho một kết luận kinh khủng như thế về phụ nữ".

Bên cạnh chủ đề ai là người lái xe, cộng đồng mạng cũng bàn tán rằng chiếc xe Beijing X7 dường như khá dễ lật, không bung túi khí và cân bằng động kém. Tuy nhiên, chị An Phương cho biết khi ngồi trong xe, trải nghiệm thực tế lúc bị lộn trên đường mới thấy chiếc xe này an toàn, bảo vệ người ngồi bên trong thế nào.

Vụ va chạm với chiếc Hyundai Grand i10 khiến mẫu xe hạng A biến dạng toàn bộ phần đầu/đuôi xe, trục bánh sau cũng bị gãy. Còn chiếc crossover của Trung Quốc đã bị lật vài vòng và hư hỏng nặng phần đầu.

Sau khi ra khỏi xe, vợ chồng chị An Phương không gặp chút thương tích nào nặng nào nhờ sự may mắn cũng như chất lượng của chiếc xe. Vì điểm va chạm nhiều nhất là ở bên hông khi xe lộn vòng nên túi khí đằng trước không nổ, mà chỉ có khu vực túi khí rèm bung ra để bảo vệ người ngồi trong xe. Tuy nhiên, theo chị Phương, vị trí bên phụ túi khí không bung do có thể do chị không thắt dây an toàn. Nhưng đáng ngạc nhiên, dù ko cài dây đai an toàn nhưng vẫn không hề xây xát nhiều.

Chưa hết, theo chia sẻ của chị Phương, chiếc Beijing X7 của gia đình chị đang đợi linh kiện để thay thế nên hệ thống an toàn như phanh chủ động đã không hoạt động chính xác được để can thiệp vào tình huống. Nhìn chung, mặc dù là một chiếc xe mang thương hiệu Trung Quốc nhưng sau cú va chạm mạnh vậy "khung xe không bẹp, không gãy, nắp capo thì bị hư hỏng nhẹ do va chạm" cho thấy sự tin tưởng của chị vào chiếc xe.

"Tuy mác xe Tàu nhưng có cho mình chọn lại vẫn mua lại nó, phần vì vợ chồng mình thích trải nghiệm công nghệ, phần vì nó vượt trội so với giá, và nó vừa đủ dùng cho nhu cầu di chuyển của gia đình 4 người nhà mình. Mình hài lòng vô cùng về nó sau 1 năm gắn bó. Sau vụ hôm nay mình càng biết ơn vì đã lựa chọn nó đồng hành", chị Phương chia sẻ thêm.

Beijing X7 được bán tại Việt Nam từ khoảng tháng 10/2020. Khi đó, phiên bản cao cấp nhất có giá 688 triệu đồng. Sau một thời gian, xe tăng giá lần lượt lên 698 triệu đồng, 708 triệu đồng rồi 718 triệu đồng và nay đã là 758 triệu đồng.

Mẫu SUV này có thế mạnh là thiết kế bắt mắt và nhiều công nghệ hiện đại trong tầm giá 700 - 800 triệu đồng. Xe thuộc phân khúc C tương tự Mazda CX-5 hay Honda CR-V nhưng giá thấp hơn khoảng 300-400 triệu đồng nếu so sánh về trang bị các phiên bản.

