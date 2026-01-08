Hình ảnh phác thảo xe tăng chiến đấu chủ lực M1E3. (Ảnh: Quân đội Hoa Kỳ)

Lục quân Mỹ mới công bố nguyên mẫu sớm của xe tăng chủ lực thế hệ mới M1E3, trong khuôn khổ công tác chuẩn bị cho Triển lãm Ô tô Detroit, đồng thời lần đầu tiên phát hành hình ảnh chính thức và xác nhận quá trình thử nghiệm sẽ bắt đầu vào đầu năm 2026.

Theo thông cáo đăng tải trên kênh U.S. Army – Speed to Delivery, nguyên mẫu này được phát triển “với tốc độ, các bài học kinh nghiệm và công nghệ dành cho binh sĩ”, đánh dấu lần xuất hiện công khai đầu tiên của nỗ lực hiện đại hóa lực lượng thiết giáp lớn tiếp theo của Lục quân Mỹ.

Nguyên mẫu M1E3 đại diện cho giai đoạn khởi đầu của một chu trình phát triển dài hạn, nhằm tạo ra một xe tăng chủ lực nhẹ hơn, hiệu quả hơn và linh hoạt hơn trong tác chiến.

Hình ảnh do Lục quân Mỹ công bố cho thấy tháp pháo của M1E3 dường như vẫn giữ nhiều nét thiết kế kế thừa từ dòng Abrams M1A1, trong khi phần khung thân đã được tái cấu hình rõ rệt.

Phương tiện này được trang bị các cụm vỏ cảm biến mới bố trí xung quanh thân xe, gồm các mô-đun hướng về phía trước, có hình dáng tương tự những hệ thống thường gắn với nghiên cứu hỗ trợ lái xe hoặc dẫn đường tự động.

Lục quân Mỹ không công bố thông số kỹ thuật chi tiết, song sự hiện diện của các cảm biến này cho thấy việc thử nghiệm công nghệ nhận thức tình huống tiên tiến.

Các bức ảnh cũng gợi ý những thay đổi bên trong khoang kíp lái. Một số quan sát cho rằng các thùng nhiên liệu truyền thống đặt ở hai bên vị trí lái xe có thể đã được tháo bỏ, qua đó tạo không gian cho cách bố trí tổ lái mới.

Lục quân Mỹ chưa xác nhận các thay đổi nội thất, nhưng cấu hình của nguyên mẫu cho thấy xu hướng chuyển sang bố trí chỗ ngồi song song trong giai đoạn đánh giá ban đầu.

Theo U.S. Army – Speed to Delivery, mẫu xe được trưng bày trong tuần này là một “nguyên mẫu sớm”, nhằm thể hiện định hướng thiết kế của chương trình, chứ chưa phải biến thể sản xuất cuối cùng.

Quan sát trực quan cho thấy phương tiện có bề mặt đơn giản, ít chi tiết bên ngoài và nhiều bộ phận mang tính tạm thời, phù hợp với một mô hình phát triển mang tính khái niệm hơn là một nền tảng chiến đấu hoàn chỉnh.

Chương trình M1E3 xuất phát từ yêu cầu của Lục quân Mỹ về việc giảm trọng lượng, cải thiện khả năng cơ động, nâng cao hiệu suất năng lượng, tích hợp các hệ thống điện tử mới và tối ưu hóa khả năng sống còn trước các mối đe dọa hiện đại, bao gồm đạn tấn công từ trên cao, tác động của tác chiến điện tử và các hệ thống chống tăng tiên tiến.

Trước đó, Lục quân Mỹ từng nhấn mạnh rằng các xe tăng tương lai cần có khả năng phát điện trên xe tốt hơn để hỗ trợ các cảm biến hiện đại, tổ hợp phòng vệ và khả năng kết nối mạng chiến trường.

Nguyên mẫu trưng bày tại Detroit, dù chưa phản ánh cấu hình hoàn chỉnh, vẫn cho thấy nhiều ưu tiên trong lộ trình hiện đại hóa của lực lượng này. Hình dạng tháp pháo đơn giản hơn cho thấy xu hướng giảm dấu hiệu quan sát bằng mắt thường và nhiệt, trong khi kết cấu thân xe được điều chỉnh phù hợp với mục tiêu tăng cường bảo vệ kíp lái và tính mô-đun bên trong.

Theo các tuyên bố trước đó của Lục quân Mỹ, chương trình M1E3 cũng sẽ tích hợp hệ thống động lực được thiết kế lại và khả năng tiếp cận bảo dưỡng được cải thiện, nhằm giảm gánh nặng hậu cần cho các đơn vị thiết giáp.

Giới quan sát trong ngành nhận định M1E3 là cuộc tái thiết kế toàn diện nhất của dòng Abrams kể từ khi ra mắt vào đầu những năm 1980.

Việc nguyên mẫu xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Detroit cho thấy nỗ lực của Lục quân Mỹ trong việc giới thiệu nền tảng mới tại một diễn đàn công cộng có mức độ chú ý cao, tương tự các lần ra mắt trước đây của những chương trình tác chiến mặt đất chủ chốt.

Sự kiện tại Detroit dự kiến kéo dài đến hết tuần tới, trong đó mô hình M1E3 sẽ được trưng bày xuyên suốt thời gian diễn ra triển lãm.

Các quan chức Lục quân Mỹ cho biết quá trình thử nghiệm toàn diện sẽ bắt đầu vào đầu năm 2026, mở đầu cho giai đoạn đánh giá kéo dài nhiều năm trước khi đưa ra bất kỳ quyết định triển khai nào.