Hé lộ mẫu bán tải động cơ dầu lai điện đầu tiên trên thế giới

Hãng xe Trung Quốc Chery gây bất ngờ khi công bố kế hoạch ra mắt mẫu bán tải sử dụng hệ thống động cơ lai điện nạp ngoài ( PHEV ) nhưng chạy bằng dầu diesel thay vì xăng như các đối thủ cùng phân khúc.

Mẫu xe bán tải Chery KP31 sở hữu hệ truyền động dầu lai điện (diesel-PHEV).

Đây được xem là mẫu xe bán tải đầu tiên trên thế giới sở hữu cấu hình động cơ này, dự kiến sẽ có mặt tại các cửa hàng trưng bày ở Úc vào quý IV năm nay.

Về thiết kế, mẫu xe hiện đang xuất hiện dưới dạng xe ý tưởng (concept) mang mã hiệu KP31, sở hữu ngoại hình vuông vức và hầm hố.

Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn chiếu sáng dạng tròn cổ điển kết hợp cùng lưới tản nhiệt lớn và cản trước chuyên dụng cho địa hình. Những đường nét cơ bắp trên thân xe gợi liên tưởng đến phong cách của các dòng xe vượt địa hình nổi tiếng như Jeep Gladiator hay Land Cruiser.

Chery KP31 (Rely P3X) dự kiến sẽ gia nhập thị trường Úc vào quý IV năm nay.

KP31 sở hữu khối động cơ dầu tăng áp dung tích 2.5 lít kết hợp cùng động cơ điện hiệu suất cao.

Hệ thống này cho tổng công suất tối đa khoảng 348 mã lực và lực kéo cực đại lên tới 680 Nm.

Theo nhà sản xuất, việc kết hợp giữa lực kéo lớn của động cơ dầu ở vòng tua thấp và sức mạnh tức thời từ động cơ điện giúp xe tối ưu hóa khả năng vận hành khi chở nặng hoặc di chuyển trên các địa hình phức tạp.

Cấu trúc khung gầm rời của Chery KP31 với bộ pin được bố trí phía sau khung xe.

Khả năng làm việc của mẫu bán tải này cũng rất ấn tượng khi đạt tải trọng chở hàng 1.000 kg và sức kéo tối đa lên tới 3,5 tấn.

Xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh với ba khóa vi sai (trước, giữa và sau), giúp tăng cường khả năng vượt địa hình.

Đặc biệt, hiệu suất nhiệt của động cơ đạt mức 47%, giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn 10% và giảm rung động khoảng 30% so với các dòng xe chạy dầu truyền thống.

Tại thị trường Úc, mẫu bán tải của Chery sẽ phải đối đầu trực tiếp với những cái tên sừng sỏ như Ford Ranger hay các mẫu xe lai điện khác như BYD Shark 6.

Sau khi ra mắt phiên bản động cơ dầu lai điện, hãng dự kiến sẽ bổ sung thêm biến thể động cơ xăng lai điện (petrol PHEV) vào năm 2027 để làm phong phú thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

(Theo CarNewsChina)