Hé lộ lý do một quốc gia BRICS giữ hơn 2.300 tấn vàng trong kho, không phải để phi đô la hoá

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) được dự báo sẽ tiếp tục mua thêm vàng trong thời gian tới, khi nhiều nền kinh tế mới nổi tăng cường sử dụng kim loại quý này để đa dạng hóa dự trữ quốc gia.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), xu hướng gom vàng của các ngân hàng trung ương vẫn chưa dừng lại, dù tốc độ có thể thay đổi tùy điều kiện thị trường và chính sách từng nước.

Joe Cavatoni, chiến lược gia thị trường cấp cao kiêm người phụ trách chính sách công của WGC, cho biết các ngân hàng trung ương, trong đó có Trung Quốc, nhiều khả năng sẽ tiếp tục nâng lượng vàng nắm giữ.

Theo số liệu của PBOC, dự trữ vàng của nước này đạt 2.322 tấn vàng vào cuối tháng trước, tăng thêm 8,09 tấn so với tháng 3, đánh dấu tháng thứ 18 liên tiếp Trung Quốc bổ sung vàng vào kho dự trữ.

So với Mỹ, Trung Quốc vẫn còn khoảng cách khá lớn. Mỹ hiện nắm giữ hơn 8.100 tấn, là lượng dự trữ vàng lớn nhất thế giới và gần như không thay đổi trong các quý gần đây. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là trong khi Mỹ duy trì ổn định lượng vàng, Trung Quốc lại đều đặn mua thêm, phản ánh chiến lược dài hạn nhằm giảm rủi ro trong cơ cấu tài sản dự trữ.

Theo Cavatoni, xu hướng này không nên được nhìn nhận đơn giản là “phi USD hóa”. Thay vào đó, vàng đang trở thành một lựa chọn để các quốc gia đa dạng hóa tài sản dự trữ trong bối cảnh không có nhiều phương án thay thế thực sự khả thi cho đồng USD.

Với các ngân hàng trung ương, vàng có ưu điểm là không phụ thuộc vào nghĩa vụ thanh toán của bất kỳ quốc gia nào, đồng thời thường giữ giá tốt trong giai đoạn bất ổn địa chính trị hoặc tài chính.

Nhu cầu vàng toàn cầu cũng được hỗ trợ bởi những lo ngại mang tính cấu trúc, đặc biệt là mức nợ công gia tăng tại các nền kinh tế phát triển và sức mua của tiền pháp định bị bào mòn theo thời gian. Một ví dụ được WGC nhắc tới là Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đã sử dụng một phần dự trữ vàng để hỗ trợ cán cân vãng lai và ổn định đồng nội tệ trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng.

Không chỉ ngân hàng trung ương, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tại Trung Quốc cũng đang góp phần thúc đẩy nhu cầu vàng. Trong 4 tháng đầu năm, Trung Quốc dẫn đầu thế giới về dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng, thu hút khoảng 9 tỷ USD. Con số này cao hơn hơn 2 lần so với Ấn Độ, thị trường đứng thứ 2 với 3,6 tỷ USD. Thụy Sĩ và Anh mỗi nước ghi nhận dòng vốn vào khoảng 1,9 tỷ USD, trong khi Mỹ lại chứng kiến dòng vốn rút ra 1,3 tỷ USD.

Theo WGC, vàng đang được nhà đầu tư Trung Quốc xem như một công cụ phân tán rủi ro hiệu quả, nhất là trong bối cảnh bất động sản và một số tài sản hữu hình khác không còn hấp dẫn như trước.

Ngoài ra, thế hệ nhà đầu tư trẻ tại Trung Quốc đang có xu hướng chuyển từ vàng trang sức sang các sản phẩm đầu tư như ETF vàng, vàng miếng và tiền vàng. Điều này khiến thị trường Trung Quốc đại lục và Hong Kong trở thành lực lượng ngày càng quan trọng trên thị trường vàng toàn cầu.

Nắm bắt xu hướng này, sàn giao dịch Hong Kong mới đây thông báo miễn phí giao dịch hợp đồng vàng tương lai trong 1 năm và triển khai các chương trình khuyến khích nhằm tăng thanh khoản. Động thái này được kỳ vọng giúp Hong Kong khôi phục vai trò trung tâm giao dịch vàng trong khu vực.

Đáng chú ý, nhu cầu vàng tại Trung Quốc vẫn bền bỉ dù đồng USD mạnh và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ lập trường thận trọng với lãi suất. Trong khi đó, nhà đầu tư phương Tây có phần rút lui khỏi vàng, do lãi suất cao khiến tiền mặt và trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn so với tài sản không sinh lãi như vàng.

Giá vàng thế giới hiện quanh mức 4.370 USD/ounce, tăng khoảng 3% từ đầu năm và được

Cavatoni mô tả là vẫn “giữ vững”. Tuy nhiên, thị trường vàng đang chịu sức ép từ kỳ vọng lãi suất thay đổi. BlackRock nhận định xung đột Trung Đông đã khiến thị trường điều chỉnh lại dự báo lãi suất, từ kỳ vọng cắt giảm sang khả năng Fed và Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất, tạo lực cản đối với tâm lý đầu tư vàng.

Theo WGC, để giá vàng có thêm dư địa tăng mạnh, áp lực lạm phát cần hạ nhiệt, qua đó mở đường cho Fed quay lại định hướng hỗ trợ tăng trưởng.

Theo SCMP﻿