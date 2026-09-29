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Hé lộ lý do Lưu Diệc Phi vẫn chưa kết hôn, hóa ra là vì người này?

Cảnh Ly
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Sau mối tình với Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi cũng không công khai hẹn hò với ai suốt gần 10 năm qua.

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Trong làng giải trí, Lưu Diệc Phi luôn là một trong những nữ diễn viên nổi bật cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp. Nhiều năm qua, cô vẫn giữ cuộc sống khá kín tiếng và chưa kết hôn dù bạn bè xung quanh đều đã yên bề gia thất. Điều khiến công chúng tò mò là vì sao một người có nhiều lợi thế như Lưu Diệc Phi lại không vội bước vào một mối quan hệ mới.

Theo trang Sohu, câu trả lời cho lý do Lưu Diệc Phi mãi chưa kết hôn nằm ở mối tình từng khiến cô nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Đó là chuyện tình với Song Seung Hun, nam diễn viên Hàn Quốc mà cô quen khi cùng đóng Tình Yêu Thứ Ba.

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Từ những ngày làm việc chung trên phim trường, tình cảm giữa 2 người dần phát triển. Trên màn ảnh, Song Seung Hun thường mang vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng khi ở cạnh Lưu Diệc Phi lại thể hiện sự dịu dàng và tinh tế.

Những chi tiết trong quá trình quay phim cho thấy tài tử xứ Hàn dành cho "thần tiên tỷ tỷ" sự quan tâm rất tự nhiên. Khi cô xúc động và rơi nước mắt vì một phân cảnh, anh lập tức đến bên cạnh an ủi, thậm chí chủ động giúp cô tránh ống kính trong lúc mọi người đang chuẩn bị cho cảnh quay khác.

Giữa mùa hè, khi cả đoàn phải quay phim ngoài trời dưới thời tiết nóng bức, Song Seung Hun đứng phía sau che nắng cho Lưu Diệc Phi. Trong những buổi tụ tập đông người, anh cũng là người giúp cô tránh những cuộc xã giao không cần thiết, luôn chú ý giữ sự thoải mái và riêng tư cho bạn gái.

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Sự chăm sóc của Song Seung Hun không chỉ xuất hiện trước máy quay. Biết Lưu Diệc Phi không quen với đồ ăn khi làm việc xa nhà, anh còn học làm các món ăn Trung Quốc và nấu canh cho cô. Anh điều chỉnh khẩu vị nhiều lần để người yêu có thể ăn uống ngon miệng hơn.

Khi nhiều ngôi sao lựa chọn giữ kín chuyện yêu đương, Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi lại công khai mối quan hệ. Ngôi sao Trái Tim Mùa Thu không né tránh truyền thông mà thể hiện rõ sự nghiêm túc với nửa kia. Trong khoảng thời gian yêu nhau, anh thường dành những lời khen cho Lưu Diệc Phi, tôn trọng công việc và tính cách của cô.

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Ở bên Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi cũng trở nên thoải mái hơn. Người đẹp sinh năm 1987 vốn khá kín đáo lại thường xuyên nở nụ cười khi xuất hiện bên bạn trai. Khi đi cùng nhau, anh chủ động nắm tay cô, để cô đi phía trong khi di chuyển. Hay những ngày thời tiết trở lạnh, anh cũng quan tâm đến việc cô có đủ ấm hay không.

Mối quan hệ này từng tiến đến mức nghiêm túc khi Song Seung Hun chủ động bước vào cuộc sống của Lưu Diệc Phi, tìm hiểu gia đình và hướng đến một tương lai lâu dài. Tình yêu của họ không chỉ có những khoảnh khắc lãng mạn mà còn mang theo mong muốn xây dựng cuộc sống chung.

Tuy nhiên, 2 người vẫn không thể đi đến hôn nhân. Khi đó, Song Seung Hun đã ngoài 40 tuổi và mong muốn ổn định cuộc sống, kết hôn và xây dựng gia đình. Còn nàng mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp lại đang tập trung cho sự nghiệp và những mục tiêu riêng.

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Không có scandal hay những cuộc tranh cãi ồn ào, họ lựa chọn kết thúc mối quan hệ khi nhận ra nhịp sống và định hướng tương lai không còn giống nhau. Cuộc tình khép lại trong sự tôn trọng, nhưng những gì Song Seung Hun từng dành cho Lưu Diệc Phi vẫn trở thành một phần đáng nhớ trong cuộc sống của cô.

Sau đó, Lưu Diệc Phi không còn dễ dàng bước vào một mối quan hệ mới. Từng trải qua một tình yêu được công khai, được quan tâm từ những điều nhỏ nhất và hướng đến tương lai nghiêm túc, cô cũng có tiêu chuẩn rõ ràng hơn về người đồng hành. Có lẽ chính trải nghiệm ấy khiến Lưu Diệc Phi không muốn vội vàng. Cô thà giữ cuộc sống độc thân và chờ đợi một tình cảm đủ chân thành còn hơn bước vào một mối quan hệ hời hợt.

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Nhiều năm trôi qua, chuyện tình với Song Seung Hun vẫn được nhắc lại như một chương đặc biệt trong đời sống tình cảm của Lưu Diệc Phi. Người từng dành cho cô sự dịu dàng và trọn vẹn ấy cũng vô tình trở thành thước đo khiến những tình cảm về sau khó lòng khiến cô rung động.

Nữ NSƯT đình đám có gần 10 căn nhà từ Việt Nam sang Úc
Tags

Lưu Diệc Phi

Song Seung Hun

tình yêu thứ ba

Thần Điêu đại hiệp

Sao hoa ngữ

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