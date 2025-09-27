Hé lộ lý do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ triệu tập tướng lĩnh khắp thế giới

Theo đài CNN hôm 26-9, thông tin trên được tiết lộ bởi 6 nguồn tin nắm rõ về kế hoạch này.

Theo đó, Bộ trưởng Pete Hegseth đã tiệu tập hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc. Những người này đã nhận lệnh gác lại mọi việc để đến bang Virginia vào tuần tới.

Họ đã được giải thích rất rõ ràng rằng nếu không thể tham dự, họ cần phải đưa ra lý do cực kỳ chính đáng cho sự vắng mặt của mình.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth

Một quan chức Nhà Trắng chia sẻ với CNN: "Đây là động thái thể hiện sức mạnh của quân đội mới dưới thời Tổng thống Donald Trump".

Cuộc họp này sẽ là một phần trong các hành động nhằm tái cấu trúc Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh Mỹ, theo sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ngày 5-9.

Cuộc họp dự kiến sẽ giống như một "buổi cổ vũ tinh thần", nơi ông Hegseth nhấn mạnh tầm quan trọng của "tinh thần chiến binh" và tầm nhìn mới cho quân đội Mỹ, theo 3 nguồn tin.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hegseth dự kiến thảo luận về các tiêu chuẩn mới về khả năng sẵn sàng, thể lực và huấn luyện mà các sĩ quan được kỳ vọng sẽ tuân thủ và thực thi.

Ba nguồn tin cho biết nhóm của ông Hegseth đang có kế hoạch ghi âm bài phát biểu của ông và công bố rộng rãi sau đó; Nhà Trắng cũng cho biết họ đang có kế hoạch quảng bá bài phát biểu này.

Theo tất cả nguồn tin, tính đến ngày 25-9, ông Hegseth vẫn chưa có kế hoạch đưa ra thông báo quan trọng nào liên quan đến an ninh quốc gia trong cuộc họp.

Từ khi trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Hegseth đã sa thải hàng loạt tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao. Hồi tháng 5, ông cũng ra lệnh cho bộ này cắt giảm ít nhất 20% số lượng tướng lĩnh và đô đốc 4 sao.