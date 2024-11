Hé lộ lý do An Tây, Chi Dân và "cô tiên" Trúc Phương bị bắt

Vụ việc người mẫu An Tây (Nguyễn Thị An), ca sĩ Chi Dân (Nguyễn Trung Hiếu) và "cô tiên từ thiện" Trúc Phương bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến ma túy đang được dư luận vô cùng quan tâm.

Trên MXH, nhiều người cho rằng 3 đối tượng này bị bắt do sử dụng chất ma túy. Tuy nhiên mới đây, thông tin từ phía cơ quan công an đã giải đáp phần nào cho dư luận biết nguyên nhân khiến An Tây, Chi Dân và Trúc Phương bị bắt.

Theo đó, 3 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng An Tây bị khởi tố thêm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

An Tây bị bắt tại một căn hộ ở TP.Thủ Đức.

Chi Dân bị bắt tại một địa điểm ở quận Tân Bình, TP.HCM.

Thông tin từ cảnh sát, người mẫu An Tây bị bắt khi đang tổ chức sử dụng ma túy tại một căn hộ ở TP.Thủ Đức cùng với Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Cảnh sát còn tìm thấy ma túy do nữ người mẫu tàng trữ khi kiểm tra trong căn hộ.

Ca sĩ Chi Dân bị bắt giữ tại một địa điểm ở quận Tân Bình cùng một số người khác. Trong đó, giọng ca "Làm vợ anh nhé" bị cáo buộc có vai trò tổ chức.

Trúc Phương bị khởi tố vì tổ chức sử dụng ma túy cùng An Tây.

Việc bắt giữ những người nổi tiếng trên nằm trong kế hoạch mở rộng điều tra vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện tại, cư dân mạng vẫn xôn xao, bàng hoàng trước thông tin này:

- "Hóa ra là tổ chức sử dụng ma túy. Thật không ngờ, đặc biệt là Trúc Phương".

- "Trúc Phương, cô tiên hay làm từ thiện mà sao lại như thế này?".

- "Chuyện gì cũng có thể xảy ra được".

- "Toàn là những người có sức ảnh hưởng nhưng thật tiếc họ lại đánh mất tất cả vì con đường sai trái".