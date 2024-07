Hé lộ hình ảnh Doãn Hải My được mẹ chồng giúp chăm con, lần đầu "hot mom" trả lời về chuyện trầm cảm sau sinh

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh cận cảnh về căn hộ mà Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang muốn rao bán. Căn hộ nằm ở khu vực Mỹ Đình, có giá khoảng 9 tỷ đồng. Trong những bức ảnh về căn chung cư, có sự xuất hiện của vợ chồng chàng cầu thủ ngôi sao cùng với mẹ anh - bà Vũ Thị Nụ.

Có thể thấy, sau khi Doãn Hải My sinh con trai đầu lòng - bé Lúa, mẹ của Đoàn Văn Hậu đã từ quê lên Hà Nội ở cùng vợ chồng con trai và giúp cặp đôi chăm sóc cho cục cưng mới chào đời. Khi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My ngồi bàn công việc, bà Nụ phụ trách dọn dẹp và trông em bé. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng từng chia sẻ, việc chăm con của cô nhẹ nhàng hơn do cô may mắn có được sự trợ giúp của cả mẹ chồng và mẹ đẻ.

Mẹ của Đoàn Văn Hậu giúp các con chăm em bé mới chào đời

Sau sinh, Doãn Hải My thường xuyên lên mạng chia sẻ với hội mẹ bỉm sữa câu chuyện chăm con và những thay đổi về ngoại hình, tâm lý khi lần đầu làm mẹ. Bà xã Đoàn Văn Hậu nhận được lời khuyên: "Sau sinh cái dây cảm xúc nó nhân 10 lên ấy, nên giận thì cứ nói, đừng ôm vào lòng dễ trầm cảm".

Đáp lại, Doãn Hải My cho biết: "Trong các mối quan hệ, tính mình trước giờ đều luôn nói thẳng để đôi bên hòa hợp và hiểu nhau hơn nè". Bởi vậy, người hâm mộ có thể yên tâm, không cần lo lắng cho Hải My về vấn đề trầm cảm sau sinh.

Doãn Hải My được mẹ chồng và mẹ đẻ giúp chăm con