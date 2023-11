Hé lộ hậu trường thử váy cưới Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu, netizen “soi” cận vòng 2 lùm lùm của cô dâu

Dù đã gần 1 tuần nhưng đám hỏi và lễ cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn rình rang trên MXH. Cộng đồng mạng không ngớt lời khen ngợi cho visual cực phẩm, xứng đôi của cô dâu chú rể. Đặc biệt, sắc vóc sáng bừng của Doãn Hải My trong ngày vui khiến netizen phải liên tục xuýt xoa, trầm trồ.

Mới đây, một đoạn clip hậu trường thử váy cưới của Doãn Hải My tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh lời khen vẻ xinh đẹp, mộc mạc trước ngày cưới thì netizen lại đổ dồn sự chú ý vào vòng 2 của Doãn Hải My. Theo đó trong một góc máy nghiêng, người đẹp sinh năm 2001 lộ vòng 2 lùm lùm, to bất thường so với hình ảnh tự đăng tải trước đây.

Vòng 2 lùm lùm của Doãn Hải My khiến dân tình chú ý

Động thái của cặp đôi khiến dân tình nghi vấn có tin vui

Không những vậy, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My còn có nhiều hành động che bụng khi camera lia tới. Sau khi viral trên MXH và nhận nhiều bình luận hỏi về vòng 2 của cô dâu, đoạn clip hiện đã bị xóa nhưng rất nhiều dân tình nhanh tay lưu lại. Động thái này càng khiến netizen dấy lên nghi vấn cặp đôi đã có tin vui.

Trước đó trong đám cưới, cả hai cũng rộ tin có em bé qua một loạt “hint” rõ mồn một. Bà xã nam cầu thủ phản xạ lấy tay che bụng khi thấy có dấu hiệu chen lấn trong tiệc cưới ở Thái Bình. Thậm chí, khách mời dự đám cưới cũng khẳng định cặp đôi có tin vui khi nghe đại diện gia đình phát biểu chúc cô dâu chú rể sớm sinh em bé.

Doãn Hải My có phản xạ lấy tay che bụng trong đám cưới

Từng chuộng style khoe eo bé tí, Doãn Hải My hiện tại thay đổi rõ cách ăn mặc

Quả thật so với trước đây, vóc dáng của Doãn Hải My có phần thay đổi. Ngoài ra, trên trang cá nhân của cô nàng thời gian gần đây cũng không còn đăng ảnh diện áo croptop khoe eo, phong cách ăn mặc cũng thiên về những bộ váy đằm thắm, che vòng 2.

Tuy nhiên, Hải My từng cho biết bản thân tăng khoảng 2 - 3kg do được ông xã chăm sóc, thúc giục trong chuyện ăn uống. Hơn nữa trong đám hỏi, Doãn Hải My vẫn diện áo dài ôm sát cơ thể, tự tin thả dáng trên đôi guốc cao tới cả chục phân. Do vậy, đây vẫn chỉ là đồn đoán từ cư dân mạng, chính chủ hiện chưa lên tiếng mà chỉ tập trung “xả” ảnh và chuẩn bị nốt các công việc cho tiệc cưới ngày 26/11 ở Hà Nội.