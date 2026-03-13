Hé lộ drone cánh tam giác bí ẩn, đối trọng của Shahed

Một góc nhìn từ trên cao cho thấy chiếc drone tấn công một chiều Project KAL với thiết kế cánh tam giác, màu đen mờ. Ảnh: IDRW

Ấn Độ vừa công bố mẫu máy bay không người lái chiến đấu cánh tam giác (delta-wing) mang tên Project KAL, có khả năng tấn công một chiều với tầm bay lên tới 1.000km, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực tấn công tầm xa của nước này.

Ấn Độ phát triển UAV tấn công tầm xa

Ngày 12/3, hãng IG Defence giới thiệu Project KAL - drone tấn công một chiều, được thiết kế cho các nhiệm vụ tấn công chính xác vào sâu trong lãnh thổ đối phương.

Theo thông tin công bố, drone này có tầm hoạt động tối đa 1.000km, thời gian bay từ 3 đến 5 giờ, cho phép mở rộng phạm vi tác chiến trong môi trường tranh chấp.

Project KAL được chế tạo để mang theo đầu đạn nổ, hướng tới các mục tiêu giá trị cao như trung tâm hậu cần, trạm radar và hạ tầng quân sự.

Thiết kế khí động học và khả năng tàng hình

Hình ảnh do IG Defence công bố cho thấy drone có thân máy bay không đuôi, trên cánh ghi chữ “KAL”. Thiết kế cánh tam giác giúp tối ưu hiệu quả khí động học, tăng khả năng tàng hình và tốc độ khi thực hiện nhiệm vụ tấn công.

Đại diện công ty nhấn mạnh: “Trong các cuộc xung đột hiện đại, nền tảng tấn công không người lái tầm xa đang định hình lại hoạt động chiến lược nhờ độ chính xác, tầm bay và chi phí triển khai hiệu quả”.

Chiếc drone Shahed nổi tiếng với hình dáng cánh tam giác. Ảnh: Wikimedia Commons.

Tăng cường năng lực quốc phòng tự chủ

Dự án này được xem là bước đi nhằm đối trọng với dòng drone Shahed của Iran, vốn nổi tiếng với khả năng tấn công tầm xa và đã tạo ảnh hưởng trong nhiều khu vực xung đột. Với Project KAL, Ấn Độ kỳ vọng sẽ gia tăng hỏa lực không người lái, đồng thời khẳng định vị thế trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Đáng chú ý, dự án cũng phản ánh chiến lược tự chủ quốc phòng của Ấn Độ, tập trung vào thiết kế và sản xuất trong nước để giảm phụ thuộc vào hệ thống nhập khẩu. IG Defence khẳng định: “Ấn Độ cần xây dựng năng lực nội địa trong lĩnh vực đang nổi này”.

Ý nghĩa chiến lược

Việc ra mắt Project KAL cho thấy Ấn Độ đang đẩy mạnh phát triển các nền tảng drone tấn công tầm xa, phù hợp với xu thế chiến tranh hiện đại, nơi UAV trở thành công cụ chiến lược nhờ khả năng tấn công chính xác, chi phí thấp và giảm rủi ro cho nhân lực.

Sự kiện này cũng cho thấy New Delhi quyết tâm mở rộng dấu ấn trong công nghệ quốc phòng, đồng thời củng cố vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.