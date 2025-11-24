Hé lộ dòng máy bay không người lái được Ukraine sử dụng để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga

Theo Tổng cục Tình báo Ukraine (HUR), máy bay không người lái (UAV) FP-1 tiếp tục là nền tảng được Ukraine sử dụng thường xuyên trong các nhiệm vụ tấn công sâu trong lãnh thổ Nga.

Các video được lực lượng Ukraine công bố cho thấy UAV FP-1 đã nhắm vào nhiều mục tiêu quan trọng, như: Nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, điểm tập kết đạn dược và các sở chỉ huy của Nga tại nhiều khu vực.

Một số cuộc tấn công đáng chú ý khác, như nhà máy lọc dầu Ryazan và một số mục tiêu quân sự tại Saratov, Volgograd và Novokuibyshevsk... đã được Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận.

Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine.

FP-1 được đưa vào sử dụng rộng rãi từ năm 2023 và liên tục được nâng cấp dựa trên phản hồi từ chiến trường, biến nó thành vũ khí tấn công tầm xa chủ lực của Ukraine.

Bên cạnh đó, các đơn vị tác chiến Ukraine cũng xác nhận việc sử dụng máy bay không người lái chiến thuật FP-2 và triển khai giai đoạn đầu của hệ thống tên lửa FP-5.

Các quan chức Ukraine khẳng định, những cuộc tấn công này nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Nga, cũng như phá hủy cơ sở hạ tầng nhiên liệu, hậu cần và đạn dược phục vụ các cuộc tấn công của lực lượng Nga vào lãnh thổ Ukraine.