Hé lộ đời tư nhiều thị phi của người mẫu An Tây trước khi bị bắt tạm giam

Ngày 14/11, Andrea Aybar (người mẫu An Tây), 29 tuổi, tên tiếng Việt là Nguyễn Thị An bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra về hai hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Người mẫu Andrea Aybar khi bị bắt. Ảnh: CACC

Cùng với Nguyễn Thị An, Nguyễn Trung Hiếu (35 tuổi, tức ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và thường xuyên làm thiện nguyện) bị bắt tạm giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam (chuyên án VN10).

Trước đó, cảnh sát kiểm tra căn hộ tại chung cư ở TP Thủ Đức, phát hiện Andrea Aybar cùng một số người khác có biểu hiện sử dụng ma túy.

Andrea Aybar sinh năm 1995 tại Tây Ban Nha, sống tại Việt Nam từ nhỏ. Không chỉ hòa nhập với cuộc sống ở Việt Nam một cách nhanh chóng, Andrea Aybar còn nói tiếng Việt rất giỏi.

Thêm vào đó, cô sở hữu nét đẹp Tây với gương mặt thu hút, vóc dáng nổi bật. Từ năm 13 tuổi, Andrea Aybar đã được mời làm người mẫu sau đó lấn sân hoạt động trong vai trò MC, diễn viên.

Cô nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và Tây Ban Nha. Những năm 2010-2012, Andrea nổi danh với cái tên An Tây. Cô là gương mặt được săn đón của giới thời trang vì thời điểm đó những người mẫu Tây rất “đắt giá” trên sàn catwalk.

Ngoài diễn thời trang, Andrea Aybar từng tham gia một số phim như: Hoàng tử và Lọ Lem, Để mai tính 2...

Andrea Aybar trong một sự kiện biểu diễn thời trang (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về đời tư, Andrea từng vướng nhiều lùm xùm, thị phi. Năm 2012, cô bị chỉ trích khi thường xuyên chụp ảnh nội y phản cảm, có nhiều phát ngôn tranh cãi về việc quan hệ tình dục khi chưa đủ tuổi.

Từ năm 2012 đến 2013, cô vướng vào các mối tình ồn ào với một số diễn viên, nam rapper. Đáng chú ý, năm 2013, Andrea Aybar bị bạn trai đánh giữa phố Hà Nội gây xôn xao.

Tháng 6/2014, chân dài người Tây Ban Nha vướng tin đồn "sốc thuốc" vì dùng chất kích thích. Song, gia đình người mẫu phủ nhận và cho biết cô nhập viện truyền nước vì kiệt sức.

Năm 2018, Andrea Aybar bị đồn "bán dâm cho một người đàn ông 65 tuổi với giá 12.000 USD". Ngay sau đó, diễn viên khẳng định đây là thông tin bịa đặt.

Sau loạt thị phi, Andrea Aybar dần trở nên kín tiếng, ít chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân và có nhiều năm vắng bóng trong giới giải trí.

Đến gần đây, Andrea Aybar nổi lên với vai trò TikToker. Khoảng hơn một năm nay, kênh TikTok của Andrea Aybar thu hút sự quan tâm từ khán giả, có hơn 4,7 triệu người theo dõi. Những video chia sẻ cuộc sống đời thường, khoảnh khắc hài hước của người mẫu thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với tờ Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, trước đây, sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý hình sự, tuy nhiên từ năm 2009, khi sửa đổi Bộ luật Hình sự 1999, tội danh này đã được Phi hình sự hóa. Theo đó, người sử dụng trái phép chất ma túy hiện nay được xác định là người bệnh, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và có thể bị áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện. Còn đối với những người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, là những người chuẩn bị ma túy, công cụ phương tiện, điều kiện để người khác sử dụng trái phép chất ma túy, đưa ma túy vào cơ thể người khác thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ trong vụ việc nêu trên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hay không để xử lý hình sự đối với những người này. Theo đó người thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy có thể bị xử lý hình sự với hình phạt thấp nhất là 2 năm tù, mức cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.