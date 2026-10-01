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Hé lộ điểm khác thường của cơ phó trong vụ ẩu đả trên chuyến bay Flydubai

Bình Giang
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TPO - Giới chức Israel đang điều tra sự cố giữa không trung trên chuyến bay của Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv, sau khi cơ phó bị cáo buộc đã đâm cơ trưởng và cố giành quyền kiểm soát máy bay.

- Ảnh 1.

Sự cố xảy ra trên không phận Jordan

Vụ việc đang được điều tra theo hướng có thể là âm mưu tấn công khủng bố. Nghi phạm là một công dân Oman, đã bị lực lượng chức năng Ả-rập Xê-út bắt giữ.

Chưa rõ động cơ của người này là gì. Tuy nhiên, các báo dẫn lời một phi công đồng nghiệp cho biết, cơ phó này có những biểu hiện có vẻ là thực hành tôn giáo nghiêm khắc một cách bất thường.

Dư luận đang đặt câu hỏi, rằng làm thế nào công dân Oman này được phép tham gia điều khiển chuyến bay đến Israel, trong khi Oman không có quan hệ ngoại giao với Israel.

Theo Times of Israel, một phi công đồng nghiệp nói với Kênh 16 của Israel rằng nghi phạm bắt đầu làm việc cho Flydubai khoảng 8 tháng trước.

“Anh ta cầu nguyện rất nhiều lần trong ngày và từ chối bắt tay phụ nữ”, Kênh 16 dẫn lời người phi công.

Daily Mail dẫn cùng nguồn tin cho biết, đồng nghiệp mô tả phi công này là “người có tư tưởng tôn giáo cực đoan”, rất khác biệt so với đồng nghiệp trong hãng hàng không.

Tuy nhiên, các báo cáo không chứng minh rằng việc thực hành tôn giáo của người này là bằng chứng về động cơ của vụ tấn công.

Giới chức trách Israel cho biết đang điều tra xem vụ việc có cấu thành hành động tấn công khủng bố bất thành hay không, trong khi động cơ vẫn chưa được xác định rõ.

Theo các thông tin được Times of IsraelDaily Mail dẫn lại, nghi phạm đã đâm cơ trưởng Smit Machchhar, sau đó tìm cách ngăn không cho người khác tiếp cận buồng lái và can thiệp vào hệ thống điều khiển máy bay.

Sau đó, máy bay bắt đầu giảm độ cao đột ngột, tụt 4.270 m chỉ trong 29 giây. Times of Israel dẫn lời nhân chứng cho biết, máy bay giảm 5.180 m trong 2 phút.

- Ảnh 2.

Cơ trưởng Smit Machchhar

Hành khách Yaniv Hayoun kể rằng ông và những người khác nghe thấy tiếng la hét và cảm nhận máy bay lao xuống trước khi họ tìm cách xông vào buồng lái.

Ông Hayoun nhìn thấy nghi phạm đang cố phá hoại hệ thống điều khiển, nên đã túm lấy người này và kéo ra khỏi đó. Các hành khách và thành viên phi hành đoàn khác sau đó cùng tham gia khống chế nghi phạm.

Hayoun đã nắm lấy cần điều khiển và kéo theo hướng mà ông từng nhìn thấy trên truyền hình. Sau đó, các thành viên phi hành đoàn tiếp quản việc điều khiển.

Dù bị thương nặng, cơ trưởng Machchhar cố gắng mở cửa buồng lái và chống lại nghi phạm, tạo điều kiện để hành khách và phi hành đoàn khống chế người này.

Có mặt trên máy bay với tư cách hành khách, hai phi công đến từ Ukraine và Nga được nói là đã giúp hạ cánh máy bay.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ghi nhận công lao của cơ trưởng người Ấn Độ, giúp cứu mạng toàn bộ 174 người trên máy bay.

Máy bay cuối cùng đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk ở Ả-rập Xê-út.

Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Ả-rập Xê-út, cơ trưởng Machchhar được đưa vào bệnh viện và đang trong tình trạng ổn định. Nghi phạm bị giới chức Ả-rập Xê-út bắt giữ.

Tags

FlyDubai

Oman

Israel

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