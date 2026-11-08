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Hé lộ đề nghị chưa từng có của ông Trump gửi Chủ tịch UFC Dana White

Khánh Ly
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Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đề nghị Chủ tịch UFC Dana White đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng, đồng thời muốn ông đưa theo nhiều võ sĩ nổi tiếng.

Ngày 7/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã đề nghị Dana White, Giám đốc điều hành Giải vô địch Võ thuật tổng hợp (UFC), đảm nhận chức vụ Thư ký báo chí Nhà Trắng.

“Tôi vui mừng thông báo rằng Dana White vĩ đại, một võ sĩ và chiến binh mạnh mẽ, đã được đề nghị đảm nhận chức vụ Thư ký báo chí của nước Mỹ” , ông Trump viết.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Mỹ còn đề nghị Dana White đưa theo một số võ sĩ nổi tiếng để làm trợ lý, bao gồm Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes và Kayla Harris.

“Tôi đã yêu cầu ông ấy đưa theo các trợ lý, dù một số người không đến từ đất nước chúng ta” , Tổng thống Trump tuyên bố.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Giám đốc điều hành Giải vô địch Võ thuật tổng hợp (UFC) Dana White tại sự kiện ở Red Rock Casino. (Ảnh: A)

Theo CBS News, hiện chưa rõ Dana White có chấp nhận lời đề nghị này hay không. Tuy nhiên, người đứng đầu UFC đã đăng tải lên Instagram Story hình ảnh bản thân đứng tại bục phát biểu trong phòng họp báo Nhà Trắng, kèm dòng chú thích: “Bước sang chương tiếp theo”.

Một số thông tin từ truyền thông Mỹ cho rằng bài đăng của ông Trump có thể chỉ mang tính chất đùa vui, thay vì một thông báo bổ nhiệm nghiêm túc. CBS News đã liên hệ với Nhà Trắng và UFC để làm rõ sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi tại thời điểm đăng bài.

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, qua đó giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng hiện bỏ trống kể từ ngày 16/10, sau khi bà Katie Zacharia bị cách chức chỉ sau 5 ngày làm việc. Bà Zacharia trước đó được ông Trump lựa chọn thay thế Karoline Leavitt, người rời nhiệm sở vào tháng 8 để dành thêm thời gian chăm sóc gia đình.

Dana White là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong làng võ thuật tổng hợp thế giới. Ông giữ vai trò lãnh đạo UFC, tổ chức thể thao có giá trị được ước tính vượt 15 tỷ USD.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh thể thao, Dana White còn được biết đến là người ủng hộ lâu năm của ông Trump. Ông từng xuất hiện tại nhiều sự kiện chính trị của Tổng thống Mỹ và tham dự lễ nhậm chức của nhà lãnh đạo này.

Nhà Trắng từng tổ chức một sự kiện UFC tại khu vực Bãi cỏ phía Nam vào tháng 7 nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc Mỹ. Sự kiện này diễn ra trùng với dịp sinh nhật lần thứ 80 của ông Trump.

Tags

Donald Trump

Dana White

UFC

nhà trắng

Islam Makhachev

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