Trang Makan Bola (Malaysia) đưa tin, một số thông tin ban đầu về FIFA ASEAN Cup 2026 đã được tiết lộ. Đây là giải đấu được thành lập dựa trên sự hợp tác giữa FIFA với LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và tổ chức lần đầu vào năm 2026.

Cụ thể, các đội tham dự giải sẽ được phân vào 2 hạng đấu: Hạng Nhất và Hạng Nhì. Nhiều khả năng, những đội tuyển sở hữu thứ hạng FIFA cao hơn sẽ nằm ở Hạng Nhất. Việc phân hạng nhằm đảm bảo các trận đấu diễn ra cân bằng và hấp dẫn hơn.

Giải đấu dự kiến tổ chức tập trung ở 2 địa điểm: Indonesia đăng cai Hạng Nhất và Hong Kong (Trung Quốc) đăng cai Hạng Nhì. Thời điểm diễn ra là loạt trận FIFA Days từ 21/9 đến 6/10/2026.

Việc đóng vai trò chủ nhà mang tới lợi thế lớn cho đội tuyển Indonesia. Trong 2 năm trở lại đây, đội bóng xứ Vạn đảo đã đánh bại nhiều đối thủ mạnh trên sân nhà như Saudi Arabia, Bahrain, Trung Quốc.

Trong khi đó, sự xuất hiện của đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) hé lộ việc FIFA có thể mang tới FIFA ASEAN Cup 2026 một số đội tuyển khách mời đến từ các khu vực khác. LĐBĐ Hong Kong hiện là một thành viên của LĐBĐ Đông Á.

Tuy nhiên, thể thức của FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn có thể thay đổi tùy thuộc vào sự đồng thuận giữa các liên đoàn thành viên cũng như lịch trình thi đấu quốc tế. Dự kiến, thông tin đầy đủ về giải đấu sẽ được công bố trong thời gian tới.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra độc lập với AFF Cup 2026 - giải đấu truyền thống của khu vực Đông Nam Á. AFF Cup 2026 khởi tranh từ 24/7 đến 26/8 và vẫn có 10 đội tuyển như các năm trước đó. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong trận play-off giữa Bruinei và Timor Leste.