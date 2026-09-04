Hé lộ dàn phù dâu trong đám cưới Khả Ngân: Toàn ca sĩ - diễn viên nổi tiếng của Vbiz!

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh bên nhau vào cuối tháng 8 vừa qua.

Sau khi công khai chuyện tình cảm với Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân liên tục nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi, hội bạn thân của nữ diễn viên cũng khiến nhiều người chú ý khi thường xuyên xuất hiện bên cô trong những dịp đặc biệt.

Mới đây, Khả Ngân chia sẻ loạt hình ảnh bên nhóm bạn thân gồm nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt. Trong đó có Nhã Phương, Ái Phương, Thái Trinh, Misoa... Dàn mỹ nhân xuất hiện rạng rỡ, vui vẻ bên Khả Ngân, khiến nhiều khán giả nhanh chóng gọi đây là "hội phù dâu trong mơ" nếu nữ diễn viên tổ chức đám cưới trong thời gian tới.

Không chỉ đồng hành trong những dịp đặc biệt, hội bạn này còn nhiều lần xuất hiện cùng nữ diễn viên trong các hoạt động đời thường, cho thấy tình bạn được duy trì trong thời gian dài.

Nếu một đám cưới thực sự diễn ra, hội bạn thân toàn những gương mặt nổi tiếng này được dự đoán sẽ là những cái tên không thể thiếu trong ngày trọng đại của Khả Ngân. Ảnh: FBNV

Việc Khả Ngân đăng tải hình ảnh bên hội bạn thân ngay sau khi chuyện tình cảm với Nhan Phúc Vinh nhận được sự chú ý càng khiến người hâm mộ tò mò về những cột mốc tiếp theo của nữ diễn viên. Đặc biệt, sau màn cầu hôn được công khai, nhiều khán giả đang chờ đợi ngày Khả Ngân chính thức tổ chức hôn lễ.

Nếu một đám cưới thực sự diễn ra, hội bạn thân toàn những gương mặt nổi tiếng này được dự đoán sẽ là những cái tên không thể thiếu trong ngày trọng đại của Khả Ngân. Tuy nhiên, hiện nữ diễn viên chưa công bố thời gian tổ chức đám cưới hay danh sách phù dâu chính thức.

Không chỉ đồng hành trong những dịp đặc biệt, hội bạn này còn nhiều lần xuất hiện cùng nữ diễn viên trong các hoạt động đời thường. Ảnh: FBNV

Hiện nữ diễn viên chưa công bố thời gian tổ chức đám cưới. Ảnh: FBNV

Chuyện tình kín tiếng của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi công khai chuyện tình cảm vào tối 31/8/2026. Trước đó, cả hai gần như không để lộ dấu hiệu rõ ràng về mối quan hệ yêu đương. Chính vì vậy, màn cầu hôn bất ngờ của Nhan Phúc Vinh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Nam diễn viên đăng tải khoảnh khắc cầu hôn bạn gái cùng dòng trạng thái: "She said yes", trong khi Khả Ngân cũng xác nhận cả hai đang bước vào một chặng đường mới.

Thực tế, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh từng có một số lần xuất hiện cùng nhau trước khi công khai. Cả hai từng tham gia chung một giải chạy và có những khoảnh khắc đồng hành trong các hoạt động liên quan đến thể thao. Nhan Phúc Vinh cũng từng âm thầm xuất hiện để chúc mừng Khả Ngân tại sự kiện ra mắt dự án phim của cô. Tuy nhiên, những lần xuất hiện này không khiến công chúng nghĩ rằng cả hai đang hẹn hò. Sau khi chuyện tình được xác nhận, người hâm mộ mới bắt đầu nhìn lại và gọi những điểm chung về sở thích thể thao là những "hint" từng bị bỏ qua.

Đáng chú ý, Khả Ngân cho biết cô muốn giữ lại những câu chuyện riêng tư cho gia đình nhỏ và không chia sẻ thêm về đời tư ở thời điểm hiện tại. Nữ diễn viên gọi đây là "một hành trình mới và cũng là hành trình hạnh phúc nhất", đồng thời cảm ơn Nhan Phúc Vinh vì đã đến và cùng cô xây dựng một mái ấm riêng.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi công khai chuyện tình cảm vào tối 31/8/2026. Ảnh: FBNV