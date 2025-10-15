Hé lộ công cụ giúp "truy vết" dòng tiền trong vụ lừa đảo tiền số AntEX của Shark Bình

Như Báo Người Lao Động đã thông tin chiều 14-10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về việc đơn vị đã khởi tố vụ án AntEX và bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) với 9 đồng phạm.

Theo đó, từ tháng 8-2021 đến 11-2021, nhóm này phát hành và bán 33,2 tỉ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT, quy đổi tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra vụ án, dự án ChainTracer – nền tảng cảnh báo, truy vết và trung gian hỗ trợ điều tra các hành vi lừa đảo, gian lận hoặc vi phạm pháp luật trên mạng lưới blockchain và tài sản số, do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phát triển – đã đóng góp tích cực, phối hợp và hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác truy vết và xác minh dữ liệu liên quan.

Shark Bình và dự án tiền số AntEX

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), xác nhận với vai trò là công cụ hỗ trợ cộng đồng tham gia tài sản số, ChainTracer đã góp phần hỗ trợ truy vết dòng tiền của dự án AntEX trong vụ án Shark Bình và đồng phạm.

Theo đó, công cụ ChainTracer đã được sử dụng để phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh dữ liệu liên quan đến AntEX. Từ ChainTracer, các chuyên gia đã ứng dụng công nghệ phân tích on-chain mới nhất để xác định các cụm ví nghi vấn và hỗ trợ liên hệ kỹ thuật với nhiều sàn trong và ngoài nước nhằm đối chiếu thông tin định danh.

ChainTracer do VBA khởi xướng không đơn thuần là một công cụ hay phần mềm, mà là một chương trình trọng điểm, một kế hoạch hành động mở được thực hiện từ năm 2022. Mục tiêu cốt lõi là hỗ trợ những người bị hại trong môi trường pháp lý còn chưa hoàn thiện, bằng cách cung cấp thông tin kỹ thuật chuyên sâu để họ hiểu rõ cơ chế bị lừa đảo.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA

ChainTracer chỉ hỗ trợ, không thu phí cộng đồng, trong khi trên thị trường quốc tế, các công ty truy vết tiền mã hóa thường thu phí rất cao, tối thiểu từ 50.000 USD, khiến người bình thường khi mất tiền khó lòng tiếp cận.

ChainTracer chỉ thực hiện truy vết kỹ thuật, không can thiệp vào pháp lý. "Sự thành công của chương trình đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với các sàn giao dịch, nơi quản lý danh tính và giao dịch nguyên gốc, và hỗ trợ các bên liên quan như luật sư để làm rõ tranh chấp và hòa giải" - ông nói.

Đến nay, ChainTracer đã hỗ trợ khoảng 65 vụ việc cho nạn nhân, với tổng số tiền đã tiến hành hòa giải và thu hồi khoảng 10 triệu USD. Gần nhất, ChainTracer phối hợp cơ quan chức năng triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo WorldMall.app, đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo dự đoán của ông Trung, con số thu hồi được còn nhiều hơn vì các vụ lừa đảo tài sản số thường số tiền rất lớn.

Ông Trung cho biết thêm hiện ông Trần Huyền Dinh đang giữ vai trò Giám đốc dự án ChainTracer. Trước đây, khi dự án vừa được thành lập, vị trí này do chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) đảm nhiệm. Ông Trung chia sẻ rằng trước khi có ChainTracer, ông đã nhận thấy dự án Chongluadao.vn do Hiếu PC khởi xướng mang lại nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng trong việc phòng chống lừa đảo trực tuyến và bảo vệ người dùng internet. Chính vì vậy, khi bắt đầu triển khai ChainTracer, ông Trung đã mời Hiếu PC tham gia để cùng phát triển dự án trong giai đoạn đầu.



