Hé lộ chuyện tình chớm nở của cựu Thủ tướng Canada và Katy Perry

Ngày 2/8, nguồn tin riêng từ Canada của People cho biết Katy Perry và Justin Trudeau cảm nhận được mối liên kết tức thì trong lần gặp đầu tiên.

"Giữa họ có sự thu hút. Họ có nhiều điểm chung. Âm nhạc là một trong nhiều điều mà họ có thể chia sẻ. Cả hai đều là những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Họ sống trong một thế giới mà họ tin rằng mình có thể tạo ra sự thay đổi theo hướng tích cực, dù điều đó ngày càng trở nên khó khăn hơn", nguồn tin chỉ ra.

Nguồn tin cho biết Katy Perry và Justin Trudeau ưng ý ngay từ lần đầu gặp mặt. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, tình cảm chớm nở gặp một số rào cản do cuộc sống cá nhân và tính chất công việc khác nhau.

“Họ có sự quan tâm dành cho nhau, nhưng cần thời gian để xem mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Cô ấy đi vòng quanh thế giới (lưu diễn), còn anh ấy đang tìm lại phương hướng cho cuộc sống sau khi không còn là Thủ tướng Canada", người thạo tin giải thích.

Bên cạnh đó, theo nguồn tin, trách nhiệm của Perry và Trudeau trong vai trò phụ huynh đơn thân cũng có thể là lý do cho sự lưỡng lự của đôi bên.

Trudeau thông báo ly thân người vợ 18 năm là Sophie Grégoire vào năm 2023. Họ cùng nhau nuôi dạy 3 con chung là Xavier (17 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi).

Về phía giọng ca Dark Horse , cô là mẹ của bé gái 4 tuổi tên Daisy - con chung với bạn trai cũ Orlando Bloom.

Nguồn tin nói với People con cái có thể khiến mối quan hệ tiến triển chậm hơn. Điểm tích cực là cả Perry và Trudeau đều có người cũ đáng tin cậy, đồng hành cùng họ trong việc nuôi dạy con cái.

“Ít nhất cả hai đều có người cũ chia sẻ trách nhiệm. Mặc dù yêu xa là thử thách, điều đó hoàn toàn khả thi với hai người này", nguồn tin nhấn mạnh.

Nguồn tin thứ 2 của People tiết lộ cựu Thủ tướng Canada chưa có ý định chính thức công khai mối quan hệ với Katy Perry, nhưng cũng không bỏ công sức che giấu.

"Justin là chính trị gia đã quen với việc sống kín đáo về đời tư. Ông sẽ không công khai thể hiện mối quan hệ ở giai đoạn này. Ông ấy biết họ đang bị chú ý và đủ thông minh để giữ mọi thứ ở mức kín đáo vào lúc này. Thời điểm dường như khá thuận lợi cho họ, dù mối quan hệ tình cảm này vẫn đang ở giai đoạn đầu", nguồn tin nói.

Đại diện của Katy Perry và Justin Trudeau vẫn giữ im lặng trước tin đồn tình cảm.

Ca sĩ Mỹ và cựu Thủ tướng Canada dùng bữa với nhau tại nhà hàng Le Violon. Ảnh: BackGrid.

Họ trở thành tâm điểm chú ý khi TMZ tung hình ảnh cùng nhau đi dạo rồi ăn tối tại Montreal. Đây là thành phố thứ 2 ở Canada mà chuyến lưu diễn Lifetimes của Katy dừng chân, trước đó là thủ đô Ottawa.

Hai ngày sau đó, ông Trudeau mang theo con gái dự buổi hòa nhạc của Katy tại nhà thi đấu đa năng Bell Centre.

Những thông tin mà People cung cấp trùng khớp với những gì The US Sun chia sẻ trước đó. Theo phiên bản nước Mỹ của tờ The Sun (Anh), Katy và Justin gặp nhau tại một sự kiện và cảm thấy gắn kết vì có chung mối quan tâm trong việc cải thiện thế giới. Điều đó giúp họ duy trì liên lạc trong vài tuần tiếp theo và nhanh chóng chốt hẹn gặp mặt khi cơ hội đến.