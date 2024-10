Hé lộ chuyện hotgirl trường Báo "ăn cơm trước kẻng" với cầu thủ nổi tiếng, sau 20 năm cuộc sống ra sao?

Trong cuốn hồi ký Hồng Sơn công chúa - Quái kiệt sân cỏ trong màu áo lính, Hồng Sơn dành một chương lớn để nói về chuyện tình với bà xã Vũ Hồng Hải. Những câu chuyện về chuyện tình bình dị dần được hé lộ qua hồi tưởng của cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn.

Cựu tiền vệ Thể Công cho biết bà xã ủng hộ và động viên anh thực hiện cuốn tự truyện này, dù trong đó có những câu chuyện kể về các mối tình cũ.

Thời điểm cuối năm 1998 đến giữa 1999, Hồng Sơn tham gia học tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Lúc này anh tham gia vào CLB cầu lông, có sự tham gia của các giảng viên, trong đó có bố vợ sau này của anh.

"Trong lúc nói chuyện, 'bố vợ' kể là có cô con gái thế này, thế kia. Như linh tính hay sự sắp xếp của số phận, tôi nghe xong rất mê. Tôi bắt đầu lân la đến giao lưu, hỏi han 'bố' nhiều hơn rồi cuối cùng là kiếm cớ đến tìm hiểu cô con gái rượu của ông", Hồng Sơn viết trong hồi ký.

Bà xã Hồng Hải của Hồng Sơn từng thi sinh viên thanh lịch

Khi đó, Hồng Hải đang học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Quen nhau được một năm, cựu danh thủ lấy hết can đảm bày tỏ lòng mình. Cựu danh thủ từng gây xôn xao Học viện Báo chí tuyên truyền thời đó khi anh mua bó hoa gồm 1.000 bông hồng đến trường để tỏ tình với bạn gái. Kể từ đó, Hồng Hải được cả trường gắn mác "người yêu Hồng Sơn".

Hồng Sơn kể có thời điểm anh dính chấn thương, chính bà xã là người chở anh đi từ nhà ở Hàng Bông đến Viện Y học cổ truyền ở Nguyễn Thái Học để làm vật lý trị liệu. Sự chu đáo của cô sinh viên trường Báo đã khiến chàng tiền vệ tài hoa cảm mến.

Đến năm 2022, cặp đôi quyết định cưới vì nàng WAG đã có bầu dù đang là sinh viên năm 4 đại học.

"Chuyện cưới xin với tôi đúng là định mệnh. Mối tình nào ồn ào, tưởng ai cũng biết cuối cùng chẳng ai biết. Với 'bà ấy', mọi thứ trôi đi thật bình an, giản dị, chẳng có gì đặc biệt thì đến thời khắc quyết định lại tìm được cái kết có hậu. Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc với lựa chọn của số phận. Vì ngày đó, tôi cũng 32 tuổi rồi. Chỉ thương 'bà ấy', lúc bảo vệ tốt nghiệp đại học mới có 21 tuổi, bụng to vượt mặt", Hồng Sơn kể.

Cặp đôi cưới năm 2002

Bà xã của danh thủ Hồng Sơn

Hai người có ba con: một trai, hai gái. Cậu cả Nguyễn Sỹ Gia Bách năm nay 21 tuổi, con gái lớn Nguyễn Khánh Vi 19 tuổi và con út Nguyễn Khánh Vân 11 tuổi. Hồng Hải vốn là sinh viên ngành báo chí nhưng sau khi kết hôn, cô không theo nghề mà ở nhà nội trợ, chăm lo con cái. Hiện tại, ngoài chăm lo con cái, bà xã Hồng Sơn còn giúp anh quản lý học viện bóng đá cộng đồng H.S.8.

Bà xã Hồng Sơn là người kín tiếng, hiếm khi xuất hiện bên chồng tại các sự kiện. Có chồng là người nổi tiếng, nhiều fan nữ vây quanh, Hồng Hải từng cho biết không bao giờ ghen. Trong mắt cô, ông xã là người cha gương mẫu và người chồng đảm đang, khiến cô rất tự hào.