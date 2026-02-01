Căn cứ tên lửa ngầm của các phe phái vũ trang thân Iran ở Iraq.

Ngày 31/1, Saraya Awliya al-Dam (SAD), một trong những phe phái vũ trang tích cực nhất liên kết với Iran ở Iraq, đã công bố một video cho thấy một đường hầm tên lửa, dường như là một lời đe dọa gián tiếp đối với Mỹ nhằm đáp trả sự leo thang gần đây chống lại Cộng hòa Hồi giáo.

Nhóm này không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về đường hầm, được đặt tên là “Cơ sở Awliya”, nhưng rõ ràng từ video cho thấy nó khá lớn.

Hé lộ căn cứ tên lửa ngầm như một thông điệp gửi tới Mỹ - Báo Giáo dục và Thời đại

Đoạn video cho thấy một số bệ phóng tên lửa kép gắn trên xe tải đang di chuyển bên trong đường hầm, được trang trí bằng một biểu ngữ có dòng chữ "Cái chết cho nước Mỹ, cái chết cho Israel" cùng với ảnh của một số nhà lãnh đạo khu vực còn sống và đã chết của cái gọi là Trục Kháng chiến.

Các bệ phóng dường như được trang bị các tên lửa đạn đạo chiến thuật cỡ nhỏ, có thiết kế tương tự như tên lửa Ababil của Iran. Tên mã của các tên lửa, “Al-Qarie,” được sơn trên chúng.

Tên lửa Ababil, thường được điều khiển bằng hệ thống định vị quán tính hỗ trợ vệ tinh, có tầm bắn lên đến 85 km và có thể mang đầu đạn nặng 45 kg.

SAD là một trong số các nhóm vũ trang nhỏ thân Iran nổi lên ở Iraq vào năm 2020, khoảng thời gian Mỹ ám sát chỉ huy Lực lượng Quds của Iran, Qassiem Solimani.

Nhóm này có liên hệ với Asaib Ahl al-Haq, một phần của Lực lượng Huy động Nhân dân được chính phủ công nhận.

Nhóm này bắt đầu hoạt động bằng cách tấn công các đoàn xe tiếp tế quân sự của Mỹ trên khắp đất nước bằng bom ven đường, và sau khi Israel phát động chiến tranh ở Dải Gaza năm 2023, chúng đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào cả Israel và các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria dưới danh nghĩa Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq.

Đầu tháng 1/2026, khi Mỹ gia tăng áp lực lên Iran, SAD đã đưa ra tuyên bố thề sẽ chiến đấu cùng với Cộng hòa Hồi giáo và "tấn công" các lợi ích của Mỹ ở Trung Đông.

Video mới nhất của nhóm này rõ ràng nhằm mục đích gửi một thông điệp tới Mỹ. Các tên lửa xuất hiện trong video có thể vươn tới hầu hết các căn cứ đóng quân của Mỹ ở Iraq, Syria và thậm chí cả Kuwait.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là, các phe phái Iraq đã không can thiệp để hỗ trợ Iran trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái, mặc dù trước đó họ đã đưa ra những lời đe dọa tương tự.